Noodweer door hevige regenval in Dinant

Een spoorwegovergang in Dinant is volledig onder water gelopen door hevige regens zaterdagavond. Auto's drijven er in het water, het verkeer op sommige spoorlijnenis stilgelegd.

De hevige regenval van zaterdag maakt opnieuw veel materiële schade in het zuiden van dit land. De provincie namen, en vooral het toeristenstadje Dinant is zwaar getroffen.

Na de watersnood van tien dagen geleden is Wallonië opnieuw hardzaterdagavond getroffen door erg hevige regenval. Vooral Dinant kreeg te maken met wateroverlast. Meeerdere straten in het centrum staan blank. Vooral in de buurt van het station en op de gewestweg richting Philippeville is de schade groot, zegt schepen Robert Closset. Zeker 25 wagens aan het drijven geslagen op de route de Philippeville, de toegangsweg tot de stad.

Infrabel, dat de spoorinfrastructuur in België beheert, meldt dat het verkeer op de treinverbinding Dinant-Beauraing onderbroken is. Het verkeer op die spoorlijn was sowieso al onderbroken tot 9 augustus na zware schade door de watersnood van vorige week. Om veiligheidsredenen zullen er zaterdagavond geen teams van Infrabel ter plaatse komen, zegt de spoorinfrastructuurbeheerder nog.

Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn. Brandweer Namen