Nu ingrijpen om de heropstart van cafés en restaurants in mei te redden

Het Overlegcomité komt vrijdag vervroegd samen om uit te zoeken welke maatregelen nodig zijn om de nieuwe corona-opstoot onder controle te krijgen. 'We moeten nu ingrijpen om midden april en in mei versoepelingen te kunnen doorvoeren.'

Minstens 5.187 mensen hebben maandag positief getest op het coronavirus. Het is van het einde van de tweede golf in november geleden dat zoveel coronagevallen in één dag werden gemeld. Week op week gaat het over een stijging met ongeveer 40 procent, een cijfer dat de alarmbellen bij de experten en bij premier Alexander De Croo (Open VLD) deed afgaan. De federale en regionale topministers komen vrijdag dan ook vervroegd bijeen in het Overlegcomité om zich over de toestand te buigen.

In alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de 90-plussers, van wie een groot deel intussen gevaccineerd is, worden meer besmettingen vastgesteld. Maar het virus is vooral bij kinderen en tieners en hun ouders in opmars. Er blijken dan ook veel uitbraken op scholen en op de werkvloer. Meer besmettingen laten zich onvermijdelijk voelen in de ziekenhuizen. Het aantal opnames piekte de voorbije dagen af en toe boven 200 per dag. Er liggen nu meer dan 2.100 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie meer dan 500 op de afdeling intensieve zorg. Dat zijn de hoogste cijfers sinds begin dit jaar.

5.187 Coronabesmettingen Maandag legden 5.187 mensen een positieve coronatest af, het hoogste aantal sinds het einde van de tweede golf.

Britse variant

De coronamodelleurs hadden door de opmars van de Britse variant een stijging voorspeld. Die besmettelijkere en allicht ook gevaarlijkere variant van het coronavirus is intussen dominant in ons land, waardoor de bestaande set aan maatregelen minder effectief is. De verwachting was dat de variant alleen het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames tegen eind deze maand tot 200 zou doen stijgen.

Nadien zou de pandemie aan kracht verliezen door de rust die de paasvakantie moet brengen en het stijgende aantal gevaccineerden. Het versoepelingsplan van de overheid was ook op die vooruitzichten gebaseerd. In april zou een buitenplan worden ontplooid, met versoepelingen voor buitenactiviteiten en de pretparken. Na de paasvakantie zouden alle jongeren weer voltijds fysiek naar de les kunnen. In mei zouden verdere versoepelingen, zoals het heropenen van de horeca, volgen.

Schermvullende weergave

Nu al meerdere dagen meer dan 200 coronapatiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis valt dat plan minstens gedeeltelijk in duigen. In de modellen was geen rekening gehouden met de beperkte versoepelingen die de overheid begin deze maand doorvoerde - de buitenbubbel werd uitgebreid tot tien mensen, de Waalse avondklok werd gelijkgezet met de Vlaamse - en het veranderende gedrag. Mobiliteitsdata wijzen uit dat mensen zich weer meer verplaatsen, zowel voor het werk als voor privéredenen. Uit enquêtes blijkt bovendien dat de steun voor de coronamaatregelen afneemt.

Impact van gedrag

Met andere woorden: ook ons gedrag draagt ertoe bij dat de curve opnieuw aan het stijgen is. Omdat grote bijeenkomsten verboden zijn en de horeca gesloten is, wordt niet meteen voor een gigantische golf gevreesd zoals die in oktober en november over het land spoelde. 'Maar ik zou er nu ook niet meteen op gokken dat alles in april sowieso goed komt', waarschuwt viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijk instituut Sciensano.

Als de situatie in de ziekenhuizen in hetzelfde tempo blijft verslechten, dan liggen tegen eind deze maand 700 covidpatiënten op intensieve zorg. Tegen 11 april zouden het er 1.000 zijn. Hoewel de ziekenhuizen in principe tot 2.000 covidpatiënten op de afdelingen intensieve zorg aankunnen, wordt 1.000 als de grens gezien om zorg van topkwaliteit te kunnen afleveren.

Ik zou er nu ook niet meteen op gokken dat alles in april sowieso goed komt. Steven Van Gucht Viroloog

'Om te vermijden dat we in de problemen komen, kunnen we nu maar beter ingrijpen', zegt Van Gucht. 'Je kunt beter nu wat te streng zijn dan wat te laks. Als je niets doet, dreig je met de gebakken peren te zitten en kunnen geplande versoepelingen voor het onderwijs na de paasvakantie en de heropening van de horeca in mei niet doorgaan.'

Uitstel versoepelingen

Politiek leeft het besef dat iets moet gebeuren. Normaal zouden leerlingen van het derde en vierde middelbaar nog voor de paasvakantie weer volledig fysiek les kunnen volgen, maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelde die volledige terugkeer uit tot na de paasvakantie. Ook tien- tot twaalfjarigen moeten een mondmasker dragen in de klas. De Croo riep de werkgeversorganisaties afgelopen week nog eens bij zich om op het belang van telewerk te hameren.

Daar komen normaal nog een aantal ingrepen bij. Naar verwachting beslist het Overlegcomité vrijdag om het buitenplan uit te stellen. Buitenschoolse activiteiten voor jongeren kunnen ook sneuvelen. Radicale ingrepen - het zogenaamde 'plan B' - zouden er voorlopig niet komen. Het gaan dan over het vervroegen van de avondklok en het sluiten van winkels op drukke plaatsen.