Nummer 2 federale politie zet stap opzij na beelden uit Charleroi

De nummer twee van de federale politie, André Desenfants, zet een stap opzij nadat woensdag schokkende beelden waren opgedoken over de aanpak van een man op de luchthaven van Charleroi. 'Ik ben persoonlijk heel erg aangedaan', zegt de topman.

André Desenfants was al sinds november 2017 directeur-generaal van de bestuurlijke poot van de federale politie. Hij was in die functie de nummer twee van de federale politie en had de leiding over meer dan 3.800 personeelsleden. Hij stond aan het hoofd van heel wat directies van de federale politie zoals ook de luchtvaartpolitie. En op het moment dat de feiten gebeurden op de luchthaven van Charleroi, begin 2018, stond Desenfants dus ook al aan de leiding.

Ik begrijp ook de sterke verontwaardiging die er momenteel leeft met betrekking tot deze feiten en de beelden waarop deze te zien zijn. André Desenfants Nummer 2 van de federale politie

Door nu een stap opzij te zetten, neemt Desenfants zijn verantwoordelijkheid als leidinggevende. Vooral omdat hijzelf als topman ook pas woensdag, samen met het grote publiek, voor het eerst de camerabeelden onder ogen kreeg van wat zich afspeelde in de politiecel op de luchthaven van Charleroi. Desenfants vindt ook zelf dat hij die beelden eerder had moeten zien. Hoe het mogelijk was dat de beelden nooit doorstroomden naar de top is nu het voorwerp van een onderzoek door de Algemene Inspectie. Desenfants vervulde als directeur-generaal een mandaat van 5 jaar.

Diep getroffen

'Ik ben diep getroffen door de informatie die de laatste 24 uren in de pers zijn verschenen over de feiten die zich in februari van 2018 hebben afgespeeld in de luchthaven van Charleroi', stelt Desenfants.

'Ik wens eerst en vooral mijn oprechte medeleven te uiten ten aanzien van de familie van het slachtoffer. Ik begrijp ook de sterke verontwaardiging die er momenteel leeft met betrekking tot deze feiten en de beelden waarop deze te zien zijn. Ook ik ben enorm gechoqueerd door wat ik gisteren heb gezien en heb moeten vaststellen. Ik heb gisteren moeten vaststellen dat ik niet op de hoogte was van de informatie die in de pers is verschenen. Van zodra ik hier kennis van genomen heb, heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen.'

Desenfants zegt dat hij meteen inzage heeftt gevraagd in het lopende gerechtelijk onderzoek om zich te vergewissen van de volledige feiten. Ook vroeg hij de dienst interne controle maatregelen te nemen 'ten aanzien van de inspecteur die een gedrag stelt dat wij binnen de politie niet kunnen aanvaarden.'

Ik heb ook gevraagd om te onderzoeken wat de informatieflux intern betreft, die ertoe geleid heeft dat ik niet in het bezit was van alle informatie. André Desenfants Nummer 2 van de federale politie

De politietopman vroeg ook een onderzoek naar de interne informatieflux 'die ertoe geleid heeft dat ik niet in het bezit was van alle informatie.'

Desenfants zegt dat hij zich voorlopig 'verhinderd voelt' om zijn mandaat uit te oefenen. 'Enerzijds omwille van het onderzoek dat een volledig licht op de zaak zal werpen en dat ik in alle sereniteit wil doen laten plaatsvinden. Anderzijds omdat ik persoonlijk heel erg aangedaan ben. Ik heb daarom aan de commissaris-generaal gevraagd om voor die tijd die nodig is mij te laten vervangen en dat heeft hij aanvaard.'

Maatregelen

De feiten gebeurden op 28 februari 2018 in de luchthaven van Charleroi. Een 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar hij gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Hij werd opgesloten in een cel in de luchthaven. Op bewakings­camerabeelden is te zien hoe hij zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit.

Op de gelekte camerabeelden is te zien dat zes politiemensen naast en op de geboeide man komen zitten. Volgens een doktersverslag zit een inspecteur 16 minuten met zijn volle gewicht op zijn borstkas. Lange tijd ligt ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, een agente doet een dansje en brengt de Hitlergroet. De man werd de volgende dag naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.