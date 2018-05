'Offensief links' en 'charlatans' spekken 1 meitoespraken

De Dag van de Arbeid is traditioneel het moment van feestelijkheden, maar ook van straffe uitspraken voor de achterban.

In Brussel kwamen de Franstalige socialisten van de PS samen. Onder andere Kamerfractieleidster Laurette Onkelinx, Brussels burgemeester Philippe Close en Brussels minister-president Rudi Vervoort zakten af naar het Volkshuis in Sint-Gillis. Onkelinx nam geen blad voor de mond en noemde het regeringsbeleid 'Thatcheriaans'. Ze stelde een nieuw sociaal pact voor, met een werkduurvermindering zonder salarisvermindering. Ook wil ze dat de gewesten de eerste regio's in Europa zijn zonder broeikasgassen.

Ex-premier Elio Di Rupo (PS) zei in een toespraak in Baudour dat hij de gezondheidszorg gratis wil maken. Een minimumloon van 14 euro per uur is voor hem een must.

Offensief links

Bij de PVDA in Antwerpen was voorzitter Peter Mertens snoeihard voor het beleid van de regering. 'Ze hebben gelogen over onze pensioenen, over de straaljagers, over werkbaar werk, over de langdurig zieken, over het aanpakken van het grootkapitaal. Ze liegen over een begroting in evenwicht.'

Het enige alternatief voor de 'zelfgenoegzame en arrogante' partijen is links. 'We geloven in onze kracht. We zijn offensief links. Offensief links op het terrein. Offensief links in fiscale alternatieven. Offensief links in mobilisatie, in de solidariteit. Solidariteit met Lidl wereldwijd, en met alle Lidls die nog komen.'

Bij de Antwerpse socialisten gaf provinciaal voorzitter Inga Verhaert - en niet kopstukken Jinnih Beels en Tom Meeuws - de toespraak. Ze viseerde onder andere impliciet burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Er zijn van die roepers die de mond vol hebben over de waarden van de verlichting en de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar ze slagen er niet in de loonkloof tussen mannen en vrouwen in dit land ook maar een beetje te dichten.'

Ook in Gent trapte de PVDA de feestelijkheden op gang. Met de leuze 'Minder graaiers, meer pensioen' gaf lijsttrekker Tom De Meester een toespraak aan het Zuid. Nadien vervoegden de extreemlinksen zich bij de sp.a aan de Vrijdagmarkt.

Charlatans

In Leuven sprak voormalig sp.a-voorzitter Bruno Tobback enkele honderden militanten toe. Hij had het over de 'charlatans' van de regeringspartijen die 'grootste bedreiging zijn voor de waarden waarop onze samenleving gebouwd is'. Hij hekelde het beleid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die volgens hem bespaart op openbare diensten en het socialezekerheidsstelsel, maar wel cadeaus geeft aan de rijken.

'De publieke voorzieningen gaan erop achteruit omdat ze toch maar voor Jan Modaal dienen en omdat Jan Modaal zijn plaats moet kennen. Hij moet wachten totdat de baronnen van De Warande en de familie Frère bediend zijn'. Het socialisme is volgens Tobback broodnodig.

Burgemeester van Brugge Renaat Landuyt (sp.a) had eveneens kritiek op de sociale afbouw van de regering. 'Ze wil geen sterker Vlaanderen, maar een Vlaanderen voor de sterken.'

Bescherm onze welvaart

Ook aan de andere kant van het politieke spectrum vieren politici 1 mei. Onder de slogan 'Bescherm onze welvaart' spraken Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken en Antwerps kopstuk Filip De Winter hun aanhang toe aan het Steen in Antwerpen.

De Winter hekelde het tekort aan een budget voor Vlaamse gepensioneerden, hulpbehoevenden en kinderen. 'Daarom zeggen we vandaag op 1 mei, het Feest van de Arbeid, uitdrukkelijk: bescherm onze mensen, bescherm onze welvaart, bescherm onze toekomst, want Antwerpen en heel Vlaanderen zijn en blijven van ons!'

Van Grieken noemde de kritiek van links op het regeringsbeleid 'ongeloofwaardig en hypocriet'. 'Ongeloofwaardig omdat ze tijdens haar vele jaren regeringsdeelname niet deed wat ze moest doen. Hypocriet omdat diezelfde linkerzijde nog altijd niet gezegd wil hebben dat massa-immigratie en sociale zekerheid niet samengaan.'

In Court-Saint-Etienne kwamen de Waalse liberalen van de MR samen. De grote kopstukken van de partij waren aanwezig, inclusief voorzitter Olivier Chastel, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en premier Charles Michel. Die laatste was trots op wat zijn regering heeft gepresteerd. 'We willen een meer solide land, een land met meer economische groei. Sinds het begin van de legislatuur hebben we 185.000 jobs gecreëerd', zei de premier.