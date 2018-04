Omstreden regisseur krijgt toch eredoctoraat van ULB

De Université Libre de Bruxelles (ULB) bevestigt dat de Britse regisseur Ken Loach een eredoctoraat krijgt. Premier Charles Michel had afkeurend gereageerd op die keuze na beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van Loach.

Verschillende joodse organisaties bekritiseren de beslissing van de ULB om Loach een eredoctoraat toe te kennen. Volgens hen neigen bepaalde uitspraken van de cineast naar negationisme en antisemitisme. Loach heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de oprichting van de staat Israël en de onderdrukking van het Palestijnse volk. Ook het toneelstuk 'Perdition' uit 1987, waarin nazi's en joden samen een natie oprichten, valt niet in goede aarde in joodse kringen.

Ook premier Charles Michel (MR) veroordeelde het eredoctoraat in een toespraak in de Grote Synagoge in Brussel. 'Geen enkele vorm van antisemitisme mag getolereerd worden. Wat de vorm ook is. Dat geldt ook voor mijn alma mater.' Michel studeerde rechten aan de ULB.

Ondanks de kritiek wijkt de ULB niet af van haar plan om Loach een eredoctoraat te geven. 'De universiteit waakt heel erg over haar onafhankelijkheid. Autoriteitsargumenten zijn argumenten die men niet kan aanvaarden in een instelling van het vrije onderzoek', zegt ULB-rector Yvon Englert. Hij stelt dat de universiteit de uitspraken van Loach 'met ernst en onafhankelijkheid' heeft onderzocht en dat Loach geen antisemitische ideeën aanhangt.