Onafhankelijk Ziekenfonds getroffen door cyberaanval

Het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) is getroffen door een cyberaanval, waardoor hackers toegang hadden tot klantgegevens. Dat meldt het vrijdag in een persbericht.

Hackers gingen tijdens deze aanval bewust op zoek naar kwetsbaarheden in het beveiligingssysteem, klinkt het bij OZ. In combinatie met een menselijke fout konden er gegevens worden ingekeken die gelinkt zijn aan het online platform 'Mijn OZ', een online kantoor waarmee bepaalde transacties met het ziekenfonds worden geregeld. Het ziekenfonds benadrukt dat het niet om medische dossiers gaat. Het datalek werd onmiddellijk gedicht en de gelekte gegevens werden niet openbaar gemaakt.

'We betreuren deze aanval ten zeerste', zegt Rik Selleslaghs, algemeen directeur van OZ Groep. 'We nemen de bescherming van persoonlijke gegevens bijzonder ernstig. Vanavond werden onze klanten op de hoogte gebracht. We blijven er alles aan doen om een nieuwe inbreuk te vermijden.'