Onderaannemers van PostNL betrapt op belastingfraude

Er schuilt voor miljoenen euro’s belastingfraude achter de onderaannemers die in ons land pakjes leveren voor PostNL. De belastinginspectie heeft verschillende dossiers van koeriers onderzocht en belastingclaims opgelegd.

De onlinehandel boomt en de pakjesbonanza lijkt niet te stoppen. Toch slaagt de Belgische marktleider Bpost, die bijna de helft van de pakjes levert, er nog altijd in om ze bijna allemaal te laten leveren door eigen mensen. Alleen in Brussel en Vlaanderen moeten hoogst uitzonderlijk, op piekmomenten, externe partners worden ingeschakeld.

De Nederlandse postgroep PostNL, de op twee na grootste speler op de Belgische pakjesmarkt, werkt anders. Allerlei bedrijven mogen als onderaannemer of ‘subcontractor’ de pakjes ronddelen voor PostNL. Ze sluiten daarover een vervoersovereenkomst met PostNL Pakketten België, dat gevestigd is in Turnhout. Elke ochtend krijgen de koeriersbedrijven een dagplanning gestuurd.

Reactie PostNL ‘PostNL Pakketten België werkt samen met ‘subcontractors’, waarbij we bij de start een contract opstellen met wederzijdse verwachtingen, zoals de verwachting dat de Belgische wet wordt nageleefd onder ander qua belastingen en sociale zekerheid', reageert Lies Florentie, de Belgische PostNL-woordvoerster. 'Als partner controleren we dat maximaal binnen het wettelijk vastgelegde kader. Maar de manier waarop een subco zijn of haar werknemers uitbetaalt, wordt door de subco geregeld. Wij verwachten dat de subco zelf aan PostNL meldt als sprake is van een faillissement. Dan kunnen we de samenwerking stopzetten. Een recent failliet verklaarde subco kan nog op onze dagplanning voorkomen, maar dat kan niet lang duren, omdat bij de wekelijkse uitbetaling het btw-nummer gecontroleerd wordt.’

Op die lijsten zien ze welke ritten alle onderaannemers die dag zullen doen, rond de depots van PostNL in ons land. De onderaannemers mogen ook schuiven en onderling ritten uitbesteden. Al enkele jaren mogen ze elkaar daarvoor onderling factureren. Sommige onderaannemers mogen duizenden postpakketten leveren per dag. Daarvoor gebruiken ze hun eigen of zelfstandige chauffeurs. Bij tekorten zijn er ook nog reservechauffeurs die PostNL hen kan toewijzen.

PostNL weet welke onderaannemers haar pakjes bezorgen. Ze moeten allemaal eerst een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen voorleggen, en een vervoersvergunning en -verzekering, en een bewijs van goed zedelijk gedrag. Maar worden ze wel voldoende gescreend?

De Tijd kon de hand leggen op verschillende rittenlijsten uit 2017, 2018 en 2019 waarop de namen staan van de onderaannemers die de pakjes leveren voor PostNL. En die roepen vragen op. Op een lijst van begin 2019 staat bijvoorbeeld een firma die al midden 2017 failliet was verklaard. Eind 2018 was ze ook geschrapt bij de btw-administratie. Hoe kan ze dan nog rechtsgeldig voor PostNL werken? Ook het parcours van de firma roept vragen op. Ze veranderde constant van adres, met wisselende zaakvoerders en uiteenlopende opgegeven bedrijfsactiviteiten. Van de laatste zaakvoerder en vereffenaar is de woonplaats niet eens bekend.

Het is geen alleenstaand geval. Op dezelfde lijst van begin 2019 vinden we een eenmanszaak die midden 2018 failliet was verklaard. De zaakvoerder werkte als pakjesbezorger tot zijn bestelwagen het had begeven. Hij deed daarna nog ritten als reservechauffeur met bestelwagens die hem ter beschikking werden gesteld. Maar hij hield nooit een boekhouding bij en betaalde ook nooit btw, personenbelasting of sociale bijdragen.

We vinden in de lijsten ook de naam terug van een legitiem bedrijf waarvan de gegevens zijn misbruikt en dat niets met de koeriersactiviteiten te maken heeft. Verschillende firma’s op de lijsten hebben officieel andere bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld als bouwonderneming of café. Een van de bedrijven gaf als laatste adres dat van een OCMW op.

Cash geld

Er wordt volgens insiders ook veel cash uitbetaald bij de koeriers die werken met PostNL. Sommige chauffeurs hebben niet eens een bankrekening. Ook van de transacties tussen de onderaannemers onderling ontbreken soms geldige betaalbewijzen, bestelbonnen, contracten, transportdocumenten of zelfs commerciële correspondentie. Voor de fiscus is het een kluwen van geldstromen met vaak onbekende bestemmelingen.

Toch voerde de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) al verschillende onderzoeken naar de koeriersfirma’s die voor PostNL werken, vernam De Tijd. De BBI claimde al miljoenen euro’s. De Tijd vernam dat de BBI ook een btw-carrousel meent te hebben ontdekt die van 2016 tot midden 2019 zou hebben gedraaid bij onderaannemers van PostNL. Daarbij ontdekte de BBI ‘absurde’ cascades van onderaannemers die de ritten zouden uitvoeren, met op het einde een onder-onder-onder-onderaannemer, die de verschuldigde btw niet afdroeg.

91 miljoen € Omzet PostNL Pakketten BElgië De hamvraag is of PostNL Pakketten België, dat zijn omzet al in 2019 zag stijgen tot ruim 91 miljoen euro, wel voldoende doet om wanpraktijken en fraude binnen haar poel van koeriersbedrijven en chauffeurs te voorkomen?

Francis Adyns, de woordvoerder van de fiscus, bevestigt dat de BBI 29 dossiers behandelt over koeriersdiensten in ons land. ‘Daarvan zijn er al 21 afgehandeld met als resultaat 11,7 miljoen euro aan ingekohierde belastingen. Het gaat inderdaad om onderaannemers van bijvoorbeeld PostNL’, zegt Adyns, die verder geen details wil geven.