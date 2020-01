Onderbezetting ziekenhuizen weegt op zorgkwaliteit

In de studie geven verpleegkundigen aan dat ze wegens tijdsgebrek noodzakelijke zorg niet kunnen verlenen. 37 procent van de verpleegkundigen meldt dat ze tijdens hun laatste shift patiënten niet goed konden observeren en ze hen niet van houding konden veranderen om doorligwonden te voorkomen. Liefst 70 procent heeft geen tijd om patiënten te troosten of ermee te praten.

Volgens het Kenniscentrum zijn er om onveilige situaties weg te werken op korte termijn 1.629 voltijdse werknemers nodig. Daarvoor is een bijkomend jaarlijks budget van 118 miljoen euro vereist. Om aan de norm van acht patiënten per verpleegkundige te komen zijn 5.500 extra mensen nodig. Daaraan hangt een jaarlijks kostenplaatje van 400 miljoen euro.

Knelpuntberoep

Door haar precaire budgettaire situatie heeft de overheid, die instaat voor de financiering van de verpleegdienst van ziekenhuizen, dat geld niet. Maar zelfs als het ter beschikking zou zijn, is het personeel nog niet gevonden. Verpleegkundige is een knelpuntberoep en volgens de ziekenhuizenkoepel Zorgnet-Icuro is voor elke drie vacatures slechts één kandidaat ter beschikking. De organisatie vraagt de regels te versoepelen, waardoor verpleegkundigen alleen worden ingezet als dat echt nodig is. Voor minder specifieke taken kan dan een beroep worden gedaan op anderen.