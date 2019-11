Ondernemers profiteren van hervorming vennootschapswet

Er zijn 15.568 nieuwe vennootschappen opgericht tussen 17 mei en 16 november dit jaar. Dat is 31,4 procent meer dan de 11.850 vennootschappen die in dezelfde periode vorig jaar het licht zagen. Maar opvallend genoeg werden in de eerste helft van 2019 slechts 2.200 vennootschappen opgericht, wat dan weer een daling is van 9 procent. In mei is de wetgeving voor vennootschappen grondig veranderd, waardoor de meerderheid heeft gewacht om een vennootschap op te richten.