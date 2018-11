‘Onderwijs is niet gratis'

Zeven van de tien scholen worstelen met onbetaalde schoolfacturen. In Schaarbeek letten ze op de kleintjes. ‘Geld mag de toekomst van een kind niet hypothekeren.’

‘Het zit in kleine dingen. Als dezelfde leerling me af en toe vraagt iets af te drukken omdat zijn printer zogezegd kapot is, is de kans groot dat er thuis geen printer staat. Als diezelfde jongen in de middagpauze geregeld iets komt opzoeken, weet ik dat er thuis ook geen computer staat. Wie echt arm is, maakt geen misbruik van het systeem. Zeker kinderen zullen die armoede net proberen te verbergen voor hun leeftijdsgenoten.’

Christine Matthys weet waarover ze spreekt. Ze is verantwoordelijk voor de schoolfacturen in het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek. In november 2017 was ondanks allerlei herinneringen bijna zes op de tien facturen van het vorige schooljaar nog niet betaald. Het atheneum heeft dan ook geen gemakkelijke leerlingenpopulatie. Het telt van de 17 secundaire scholen van het gemeenschapsonderwijs in Brussel de meeste kinderen die in aanmerking komen voor extra geld voor gelijke kansen omdat ze thuis geen Nederlands spreken of omdat de moeder geen diploma heeft. Van de 500 leerlingen is het aantal autochtone Nederlandstaligen op één hand te tellen.

De profiteurs haal je er zo uit. Wie echt arm is, loopt daar niet mee te koop. Christine Matthys Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek

Het atheneum van Schaarbeek is niet alleen. Zeven op de tien scholen in Vlaanderen worstelen met onbetaalde schoolfacturen. Een op de vier doet zelfs een beroep op incassobureaus om de onbetaalde schoolfacturen toch nog te innen.

Maximumfactuur

Daarom gaan steeds meer stemmen op om net zoals in het lager onderwijs een maximumfactuur in te voeren voor het middelbaar onderwijs. Zo beperken scholen hun uitgaven en weten ouders waar ze aan toe zijn. Want de kosten voor boeken, ander materiaal en buitenschoolse activiteiten lopen soms hoog op. Om te weten hoe hoog de kosten precies zijn, zijn vorig schooljaar in 300 scholen de kosten gemonitord. De resultaten daarvan zijn nog niet vrijgegeven.

In Schaarbeek werkt het Emanuel Hiel vandaag al met een maximumfactuur. In het eerste middelbaar betalen ouders 160 euro voor boeken, 75 euro voor buitenschoolse activiteiten en 55 euro voor een tweedaagse in Dworp. Voor de daaropvolgende kinderen krijgen de ouders een korting.

Mosselfestijn

Matthys waakt erover dat het budget niet wordt overschreden. ‘Soms stuur ik uitstappen bij die leerkrachten voorstellen’, zegt ze. ‘We proberen in te gaan op gratis activiteiten en doen zo veel mogelijk zaken in Brussel, zodat we met het openbaar vervoer kunnen gaan in plaats van een bus te huren. We moedigen leerkrachten aan zelf cursussen te maken in plaats van dure boeken te kopen. Als ik zie dat invulboeken amper gebruikt worden, vraag ik of die aankoop volgend jaar wel nodig is. Vroeger hielden we ook een Mosselfestijn, maar het heeft geen zin het geld bij de ouders te halen als dat er niet is.’

Ondanks de maximumfactuur en de mogelijkheid gespreid te betalen blijft het voor veel ouders moeilijk de schoolrekeningen te betalen. Zelfs als dat niet lukt, krijgen de leerlingen hun boeken en mogen ze meegaan op de activiteiten. Sommige kinderen krijgen ’s middags op een discrete manier gratis eten en af en toe scheldt de school schulden kwijt. ‘We kennen onze leerlingen. De profiteurs haal je er zo uit. Nogmaals: wie echt arm is, loopt daar niet mee te koop. We proberen die signalen op een subtiele manier op te vangen. We geven bijvoorbeeld geen rapporten mee aan de leerlingen, maar vragen de ouders om langs te komen. Een schoolfactuur mag de toekomst van een kind niet hypothekeren.’

Het nadeel? ‘Ouders weten dat we minder vragen voor een tweede of derde kind, terwijl andere scholen dat niet doen. Misschien trekken we daardoor een ander soort bevolking aan. Maar we vinden het belangrijk alle kinderen alle kansen te geven die ze verdienen.’

Subsidies

Om de factuur nog meer te drukken doet het Emanuel Hiel mee aan het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen dat door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wordt gesubsidieerd.

‘Veel leerkrachten zijn opgegroeid in een middenklassegezin en kunnen zich armoede moeilijk voorstellen’, zegt Colette Victor, die Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen coördineert. ‘Als de school een ouder in armoede uitnodigt om zijn ervaring te delen, kunnen leerkrachten die signalen beter opvangen.’

Het project maakt scholen ook meer bewust over de uitgaven, zodat de schoolfactuur kan worden gedrukt. ‘Dat maakt echt het verschil’, zegt Victor. ‘In een richting Toerisme gaan leerlingen uiteraard meer op uitstap. In het Emanuel Hiel kost die richting in het eerste jaar 290 euro. Ze drukken de kosten door op de kleintjes te letten en beroep te doen op subsidies van het Europese project Erasmus+. Ik wil geen namen noemen, maar een andere school in hetzelfde onderwijsnet vraagt 1.200 euro plus kosten voor de schoolboeken en de schoolreizen. Zij hebben een meer elitair publiek, maar toch zijn hun onbetaalde schoolfacturen vijf keer zo hoog. Zelfs een middenklassegezin worstelt met zo’n bedragen.’

Straffen

Victor kent ondertussen de scholen die leerlingen straffen als ouders niet betalen. Ze krijgen geen boeken, mogen niet mee op bosklas of krijgen hun rapport niet mee. ‘Sommige leerlingen zitten een heel jaar zonder boeken op de schoolbanken. Dan krijg je als kind toch geen gelijke kans om het even goed te doen als het kind naast jou?’

Een duidelijk plafondbedrag per studierichting zou daar verandering in kunnen brengen, zegt ze. Of zo’n plafond of een andere vorm van maximumfactuur er komt, is nog niet duidelijk. Crevits wil daarvoor de resultaten van de studiekostenmonitor afwachten die in de lente wordt gepubliceerd.