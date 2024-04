Onderzoek linkt Zara en H&M aan ontbossing in Brazilië

Aan shirts, sweaters en handdoeken die ook in Belgische winkels van H&M en Zara te koop zijn hangt de geur van ontbossing en geweld. Toch wordt dat textiel in fabrieken in Azië als 'clean' katoen gecertificeerd, blijkt uit een onderzoek van de Britse ngo Earthsight.

Katoenplantages schieten als paddenstoelen uit de grond in de Braziliaanse cerrado, die een kwart van het land beslaat en na het Amazonewoud het grootste natuurgebied van het land is. De ontbossing gebeurt er al decennia in sneltempo en versnelde vorig jaar met 43 procent. Tegen 2030 zal Brazilië daardoor over de Verenigde Staten springen als 's werelds belangrijkste katoenexportland.

De industriële landbouw die - vaak illegaal - in de plaats van savannegebied is gekomen, bedreigt honderden dieren en planten met uitroeiing. Voorts vergen de plantages massaal veel water en leiden ze tot vergiftiging van de omgeving met pesticiden, blijkt uit een onderzoek van de Britse milieu-ngo Earthsight. Voor de katoenplantages werd bovendien het land van de oorspronkelijke bewoners ingepikt, via corruptie, geweld en intimidatie.

Earthsight traceerde 816.000 ton katoen dat vanuit Brazilië naar acht Aziatische textielfabrieken werd gestuurd. Daaruit bleek dat zo'n 20 miljoen stukken textiel van dat katoen het voorbije jaar de weg vonden naar winkels van H&M en Zara, en dochterbedrijven als Bershka en Pull&Bear, in België.

Het textiel dat in Azië geproduceerd wordt is nochtans gecertifieerd als duurzaam door Better Cotton. Dat bedrijf heeft een geschiedenis van greenwashing en het niet-beschermen van mensenrechten. Better Cotton paste begin maart de eigen regels aan, maar er blijven belangenconflicten en de handhaving laat te wensen over, zegt de Britse ngo.

'Het is duidelijk dat misdaden die verband houden met de grondstoffen die we consumeren regelgeving vergen. Wie gaat shoppen, denkt het best twee keer na voor een aankoop van textiel', zegt Earthsight-directeur Sam Lawson.