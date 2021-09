Onderzoek naar financiële stromen tussen ziekenhuis Lier en labogroep Medina

Het RIZIV heeft naar aanleiding van de klacht van een klokkenluider een onderzoek geopend naar de financiële stromen tussen het ziekenhuis van Lier en de labogroep CMA-Medina. Ook bij de fiscus, de Orde der Artsen en het gerecht loopt een dossier. 'Een beschadigingsoperatie', stelt men in Lier.

Volgens de klokkenluider maken CMA-Medina en het ziekenhuis van Lier zich schuldig aan dichotomie. Dat is elk rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel dat een dokter bij de uitoefening van zijn beroep boven op zijn ereloon verwerft. Het is wettelijk verboden, in eender welke vorm.

Volgens de klokkenluider werkt het mechanisme als volgt: een deel van de omzet die CMA Medina realiseert op medische stalen van patiënten die zijn doorgestuurd door het diagnosecentrum DLO - een onderdeel van het ziekenhuis van Lier - vloeit terug naar dat diagnosecentrum.

Het zou om jaarlijks 900.000 euro gaan. De helft van dat bedrag zou naar DLO terugvloeien via de huur van kantoren door CMA Medina bij DLO. De huur bedraagt jaarlijks 450.000 euro, terwijl een vastgoedexpert de marktprijs voor de huur van het hele pand op 174.320 euro geschat zou hebben. Voor de andere helft van dat bedrag 'is het nu zaak is een economische onderbouw (facturen en contracten) vanuit het ziekenhuis aan CMA/DLO te maken voor het bedrag dat van het labo komt en niet onderbouwd is door het huurcontract met CMA’, staat te lezen in een mail van bestuurder Geert Wellens aan enkele medebestuurders.

De klokkenluider wil dat de praktijken grondig onderzocht worden omdat ze volgens hem wijdverspreid zouden kunnen zijn in Vlaanderen.

De klokkenluider heeft zowel bij de Bijzonder Belastingsinspectie (BBI) als bij de Orde der Artsen en het RIZIV een klacht ingediend. Die viseert CMA-Medina, DLO, het ziekenhuis van Lier, zijn bestuurders en voorzitter en de hoofdarts van het ziekenhuis. Het RIZIV heeft over de klacht een onderzoek geopend, vernam De Tijd. De klokkenluider wil dat de praktijken grondig onderzocht worden omdat ze volgens hem wijdverspreid zouden kunnen zijn in Vlaanderen.

'Wraak en beschadiging'

Geert Wellens, bestuurder bij het ziekenhuis van Lier, weerlegt dat er sprake is van dichotomie. 'Dit is de wraakactie van een ontslagen werknemer', zegt hij. 'We bekijken of we een procedure lanceren voor laster en eerroof.' Peter Degadt, de voorzitter van de raad van bestuur van het Heilig Hartziekenhuis Lier (en ex-CEO van Zorgnet Icuro), reageert gepikeerd. 'Dit is een beschadigingsoperatie die gebaseerd is op rancune. Wij gaan ons keihard juridisch verweren', stelt hij. Beiden wijzen indirect naar voormalig hoofdarts Patrick Smits, met wie de samenwerking vorig jaar werd beëindigd.