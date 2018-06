Onderzoek plofkraken: Anick Berghmans stapt op als sp.a-schepen

Anick Berghmans ontkent formeel 'ook maar iets' te maken te hebben met de plofkraken. Ze wil haar energie gebruiken om haar naam te zuiveren, maar neemt wel ontslag als sp.a-schepen en gemeenteraadslid in Lommel.

Anick Berghmans kwam deze week in het nieuws toen bekendraakte dat zij opgepakt was in het onderzoek naar de plofkraken van bankautomaten. Achter haar woning in Lommel werd een Audi aangetroffen die mogelijk in verband kan worden gebracht met de kraken.

Haar arrestatie deed veel stof opwaaien, ook politiek. Ze werd echter al snel weer vrijgelaten, maar werd wel formeel in verdenking gesteld wegens diefstal met braak en bendevorming. Als schepen werd ze op non-actief gezet. Er waren ook berichten over beweerd drugsgebruik door Berghmans.

In een volgens haar 'eenmalige communicatie' verdedigt ze zich vrijdag. 'In de eerste plaats en met volle overtuiging ontken ik formeel dat ik ook maar iets te maken heb met de plofkraken. Ik ben dan ook geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden, voornamelijk met betrekking tot mijn persoon', schrijft Berghmans.

'Ik zal me uiteraard ter beschikking houden van het gerechtelijk onderzoek. Gezien het geheim van het gerechtelijk onderzoek zal ik niet communiceren met betrekking tot de inhoud van dit lopende onderzoek', gaat ze verder.

'Omwille van bovenstaande en omwille van het feit dat ik al mijn energie wil gebruiken om mijn naam te zuiveren, heb ik besloten om een stap opzij te zetten en mijn ontslag aan te bieden als schepen en als gemeenteraadslid. Ik denk dat dit ook nodig is in het belang van de verdere goede werking van het stadsbestuur en de stadsorganisatie en in het belang van de Lommelaars. Ik ben er zeker van dat al mijn kiezers en sympathisanten het door mij en mijn collega's van het schepencollege gevoerde beleid gewaardeerd hebben en vraag hen dit beleid ook in de toekomst te blijven steunen', luidt het nog.

Berghmans hoopt 'dat na deze eenmalige communicatie' de rust voor haarzelf en haar omgeving kan terugkeren. 'Ik ben ervan overtuigd dat op het einde van het onderzoek zal blijken dat ik onschuldig ben.'

Geen vervanger

Sp.a Lommel wil Berghmans niet meer vervangen voor de korte periode tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) beweert dat Berghmans steeds drugsgebruik ontkende wanneer de partij haar met die geruchten confronteerde. Dat meldt burgemeester Vanvelthoven vrijdag in een persbericht.