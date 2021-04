Onderzoeksrechter definitief gewraakt in zaak-Optima

De onderzoeksrechter die de zaak-Optima onderzocht, is definitief gewraakt. De Tijd vernam dat het Hof van Cassatie het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen de wraking heeft verworpen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor het Optima-dossier.

Eind februari legde een arrest van het Gentse hof van beroep een bom onder het gerechtelijk onderzoek naar de Optima-affaire. Al sinds juni 2016 onderzoekt de Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens de geldstromen rond de ondergang van Optima Bank. Haar onderzoek liep begin dit jaar op zijn laatste benen en telde ruim 40.000 bladzijden. Maar Hans Rieder, de advocaat van ex-Optima-topman Jeroen Piqueur, begon een procedure om de onderzoeksrechter te wraken. Het Gentse hof verklaarde zijn verzoek ontvankelijk en gegrond en besliste dat Serlippens zich moet terugtrekken uit het dossier.

Het openbaar ministerie stapte naar het Hof van Cassatie tegen het arrest. Maar Cassatie heeft dinsdag de procedure van het openbaar ministerie verworpen. Dat meldt de woordvoerder van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, Henri Vanderlinden, aan De Tijd. Dat betekent dat de wraking van de onderzoeksrechter definitief is.

Rieder voerde aan dat Serlippens het onderzoek niet objectief - ‘à charge en à décharge’ - had gevoerd. Hij toonde dat aan met meerdere passages die Serlippens schreef in een nota bij een Europees onderzoeksbevel, gericht aan Nederland. In die passages wekte de onderzoeksrechter meermaals een schijn van partijdigheid door niet de voorwaardelijk wijs te gebruiken. Met bewoordingen zoals ‘gepleegde feiten’, ‘het afwenden van geldstromen’ en ‘verdoken vergoedingen’, in plaats van ‘aanwijzingen’ of ‘vermoedens’ daarvan.

Grote gevolgen

Het arrest van Cassatie kan grote gevolgen hebben voor het dossier. Ook al wachtte het parket van Oost-Vlaanderen niet op de uitspraak van Cassatie en had het al een eindvordering opgesteld in de zaak.

Midden april maakte De Tijd bekend dat het parket 14 partijen, mensen en vennootschappen, wil laten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Dat staat in de 225 bladzijden lange eindvordering van het parket, vernam De Tijd.

Een opmerkelijke naam tussen de 14 verdachten is die van de socialistische oud-­minister Luc Van den Bossche.

Het gaat naast de gewezen Optima-­topman Jeroen Piqueur, zijn zoon, zijn schoonzoon en de failliete Optima Bank ook om de ex-Optima-­toplui Jo Viaene, Philip De Hulsters, Frank Vincent en Jan De Paepe, het jarenlange hoofd van de juridische dienst van Optima, en de Luxemburgse verzekeraar Lombard, waarmee ­Optima zaken deed.

Een opmerkelijke naam tussen de 14 is die van de socialistische oud-­minister Luc Van den Bossche (73), die in 2003 na ruim twintig jaar uit de politiek stapte. Van den Bossche werd al in 2008 voorzitter van de financiële dienstverlener Optima. Hij was van eind 2011 tot begin 2015 CEO van Optima Bank, waarna hij nog tot juni 2016 voorzitter was van de raad van bestuur van de vastgoedmaatschappij ­Optima Global Estate.

Saffelberg

Ook de investeerder Jos Sluys, een gewezen geldschieter van Optima, wil het parket voor de strafrechter brengen, net als zijn investeringsvennootschap Saffelberg en zijn vastgoedbedrijf Evillas. Sluys wilde gisteren geen commentaar geven op de eindvordering.