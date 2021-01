Onenigheid in regering over benoeming Bozar-topman

Voogdijminister Sophie Wilmès (MR) wil Christian Longchamp aan het hoofd van Bozar in opvolging van Paul Dujardin. De socialisten liggen dwars.

De federale regering is het vrijdag niet eens geraakt over de opvolging van Paul Dujardin als CEO van Bozar, de grootste culturele instelling van het land. De voordracht van Christian Longchamp door minister Sophie Wilmès (MR), als vicepremier belast met de federale culturele instellingen, werd geblokkeerd op de ministerraad. Volgens onze informatie zou de socialistische familie dwarsliggen. Zij wil Dujardin een nieuwe kans geven, terwijl Wilmès Longchamp de sterkste kandidaat vindt. De stemming is uitgesteld.