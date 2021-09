Online leren op maat maakt opmars in honderd Vlaamse scholen

Meer dan honderd Vlaamse lagere en secundaire scholen gaan aan de slag met i-Learn MyWay. Dat gratis portaal van Imec en KU Leuven bundelt digitale educatieve tools. Dat moet lesgeven op maat mogelijk maken.

'Elke leerling is uniek en dat vertaalt zich ook naar leren toe. De stof verwerken in je eigen tempo, met aangepaste verwerkingstaken, is daarbij essentieel.' Aan het woord is professor Piet Desmet, vicerector bevoegd voor educatieve technologie aan de KU Leuven. Hij is de promotor van i-Learn MyWay, het project van de Vlaamse overheid dat uitgevoerd en gelanceerd wordt door onderzoekscentrum Imec en de KU Leuven. 112 Vlaamse basis- en secundaire scholen gaan met de technologie aan de slag.

Technologie kan de leerkracht helpen de aanpak en leermiddelen aan te passen aan het niveau en het profiel van de leerling. Piet Desmet Vicerector educatieve technologie KU Leuven

i-Learn MyWay is een gratis portaal dat een ruim aanbod aan digitale, educatieve tools bundelt. Het gaat om apps of toepassingen zowel uit de non-profitsector als uit de commerciële sector. Dat is in de eerste plaats handig voor leerkrachten. Zo moeten ze niet zelf apps downloaden voor in de klas of lobbyen bij de directeur voor een pakket op school. Daarnaast moet het platform leraren helpen meer onderwijs op maat aan te bieden in de klas.

De Vlaamse overheid heeft 20 miljoen euro in de ontwikkeling en de uitbouw van het platform gepompt. Het geld gaat vooral naar de aankoop van educatieve tools voor op het platform.

Leraar niet vervangen

'Een leerkracht kan een stuk inspelen op specifieke leernoden in het contactonderwijs,' zegt Desmet, 'maar technologie kan helpen om de aanpak en leermiddelen aan te passen aan het niveau en het profiel van de leerling.' Leraren kunnen sterke leerlingen via het platform meer uitdagen. Leerlingen die wat zwakker zijn, kunnen oefeningen herhalen. Het gaat zowel om toepassingen gericht op taal als om toepassingen gerelateerd aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige vakken, ook wel STEM-vakken genoemd.

Het is zeker niet de bedoeling de leerkracht te vervangen. Piet Desmet Vicerector educatieve technologie KU Leuven

'Het is dus zeker niet de bedoeling de leerkracht te vervangen', benadrukt Desmet. Het platform geeft leerlingen wel de kans hun eigen leerspoor te ontwikkelen in hun eigen tempo.

Ook leraren worden niet aan hun lot overgelaten. Via de i-Learn Academy krijgen ze opleiding en begeleiding zodat ze het portaal en digitaal gepersonaliseerd leren efficiënt kunnen inzetten tijdens hun lessen. Denk aan e-learningmodules, vormingssessies en de mogelijkheid een coachingstraject op maat van de eigen school aan te vragen.

Gepersonaliseerd feestje

Er zijn volgens onderwijspedagoog Pedro De Bruyckere ­(Arteveldehogeschool) twee redenen waarom de Vlaamse overheid in een dergelijk platform investeert. 'De eerste is nogal saai: een gebruiksvriendelijk platform voor leraren waar ze met één wachtwoord educatieve tools vinden, biedt enorme tijdwinst.'

Gepersonaliseerd onderwijs is een droom die vanuit Silicon Valley heel de wereld heeft veroverd. Pedro De Bruyckere Onderwijspedagoog Arteveldehogeschool

De tweede reden houdt spectaculaire beloftes in die De Bruyckere wil temperen. 'Gepersonaliseerd onderwijs is een droom die vanuit Silicon Valley heel de wereld heeft veroverd.' Gepersonaliseerd onderwijs betekent volgens die droom democratisch onderwijs. 'En nu doet Vlaanderen mee op dat feestje.'