'Onmogelijk om elke truck te controleren'

Er gebeuren al veel inspanningen, maar het is onmogelijk elke truck te controleren. Dat zegt Joachim Coens, topman van de haven van Zeebrugge.

De politie van Essex werd in de nacht van dinsdag op woensdag gealarmeerd omdat in de laadruimte van een vrachtwagen 39 dode lichamen waren aangetroffen. De haven is via Zeebrugge het Verenigd Koninkrijk binnengekomen, maar het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de Chinese slachtoffers zich in de truck bevonden.

Nulrisico bestaat niet. Isabelle De Maegt Transportfederatie Febetra

‘De afgelopen jaren hebben de havens, en zeker Zeebrugge, heel veel inspanningen geleverd om het aantal ‘inklimmingen’ in trucks zoveel mogelijk te voorkomen’, zegt Isabelle De Maegt van de transportfederatie Febetra. ‘Camera’s, douanecontroles, controles op de terminal met honden, warmtescanners en CO2-detectie. Maar nulrisico bestaat natuurlijk niet. Je kan niet alle trailers of containers controleren. Want dan staat de haven stil. Bovendien gaat het hier over een groep van 39 mensen. Die krijg je niet zo maar ongeorganiseerd in een truck. Dat is iets anders dan een transmigrant die een doek opensnijdt, in de motorkap of onder de truck kruipt.’

De Maegt denkt dat de transmigranten voor de haven in de truck zijn gestapt. ‘Op een omheinde terminal geraak je zo maar niet binnen. Een chauffeur heeft een pas nodig dat gelinkt is aan zijn werkgever. Een groep van 39 mensen op een terminal zou enorm opvallen. Dat er vandaag langs de E40 in Luik een parking wordt gesloten omdat er problemen zijn met migranten, toont dat probleem zich niet beperkt tot de havens’.

Dikke wanden

Dat een koelcontainer door de mazen van het net glipt, vindt De Maegt niet verwonderlijk. ‘Je kan die niet scannen want de wanden zijn veel dikker. Het zijn bovendien warmtescanners.’

Dat de container was verzegeld, is volgens haar geen 100 procent garantie dat er niets verkeerd is gebeurd met de container. ‘Een organisatie die 39 mensen smokkelt deinst er zeker niet voor terug om zegels te verbreken en nieuwe te maken. Normaal wordt een container verzegeld op de laadplaats nog voor de trucker vertrekt. Elke zegel heeft een zegelnummer en dat nummer staat ook op de vrachtbrief.’

Of de truckers zelf niets kunnen doen? De Maegt: ‘Ik hoor nu van veel Belgische firma’s dat ze hun chauffeurs vragen om nergens nog te stoppen als ze op weg zijn naar een haven. Maar als je ver vanuit het buitenland komt, is dat moeilijk.’

Georganiseerd netwerk

Volgens topman Joachim Coens van de haven van Zeebrugge is het onmogelijk om alles in de haven te controleren.

‘Er gebeurt al veel: er zijn omheiningen rond de terminals er is verzegeling van de vracht en er zijn grenscontroles. Wij zorgen voor camerabewaking in de haven. De echte controle van de goederen gebeurt door de douane die regelmatig steekproeven doet en door de terminaluitbater zelf. Er worden regelmatig transmigranten opgepakt. Maar hier gaat het om georganiseerde netwerk. Dat is een transmigratieprobleem en dat moet Europees worden aangepakt.'