Onrust bij gemeenten over katoenen mondmaskers

Tal van steden en gemeenten bestelden al stoffen mondmaskers, maar nu is er onzekerheid of die wel van katoen mogen zijn. De steden en gemeenten baseerden zich op een model van Volksgezondheid, maar nu zou blijken dat artisanale maskers beter niet uit natuurlijke vezels bestaan. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten kaart de zaak dringend aan bij de federale overheid.

De meeste Belgen zullen op 4 mei nog altijd geen mondmasker en zelfs geen lapje filterstof in hun postbus hebben gevonden. In het slechtste geval zullen ze daar tot het einde van de maand of zelfs later op moeten wachten.

Initiatieven zijn er nochtans genoeg. Terwijl de federale overheid belooft massaal filterstof te verspreiden, hebben veel steden en gemeenten al mondmaskers besteld om die te verdelen onder hun inwoners. Onder andere via groepsaankopen zullen ze via intercommunales honderdduizenden mondmaskers aankopen en verspreiden.

Die maskers stromen pas volgende maand of zelfs pas in juni in gespreide slagorde toe. Zoals de stad Gent die 350.000 maskers heeft besteld bij een maatwerkbedrijf in Drongen en die vanaf eind mei via Bpost verspreidt onder haar bevolking en personeel.

En terwijl de gemeenten al massaal mondmaskers hebben besteld, is er nog een belangrijk vraagstuk opgedoken, vernam De Tijd. Mogen de stoffen mondmaskers wel van katoen zijn? Veel steden en gemeenten kozen in hun bestekken voor katoen. Ze baseerden zich daarbij op het model van Volksgezondheid dat te vinden is op de website maakjemondmasker.be.