Ontslagen vanwege tijdskrediet? Toch vergoeding op basis van voltijds loon

'Het ACV is tevreden dat het Hof van Cassatie met een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest hier paal en perk aan stelt', zegt de vakbond. 'We hadden het recht op voltijdse ontslagvergoedingen in 2009 al via het Hof van Justitie bekomen voor werknemers in ouderschapsverlof. Nu kunnen werknemers die door tijdskrediet werk en zorg combineren hier dus ook op rekenen.'