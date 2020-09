Ook 1 oktober wordt krap voor Vivaldi-formatie

De Vivaldi-onderhandelaars krijgen woensdag van hun dokters te horen wanneer ze elkaar weer in de ogen kunnen kijken. De nieuwe deadline van 1 oktober lijkt krap te worden.

De formatiegesprekken werden vorige week op een lager pitje gezet nadat bekend was geraakt dat preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) het coronavirus had opgelopen. Premier Sophie Wilmès (MR) kreeg toen te horen dat ze nog niet kan vertrekken op 17 september. Sindsdien werken technici van de zeven betrokken partijen via digitale vergaderingen voort aan een preformatienota, die al 100 pagina’s telt, om op basis daarvan de finale onderhandelingen te voeren zodra dat weer face to face kan. 'Er wordt hard doorgewerkt', valt te horen.

Diverse onderhandelaars die bij een eerste coronatest negatief waren gebleken trokken dinsdag opnieuw naar de dokter voor een tweede test. De verwachting is dat de resultaten tegen woensdagavond bekend zijn. Bij groen licht kan de echte regeringsvorming donderdagavond of vrijdag hernemen.

Vaagheid troef

Intussen worden steeds meer mensen betrokken bij de onderhandelingen, die tot voor kort alleen via de - grotendeels onervaren - partijvoorzitters en hun zogenaamde sherpa’s liepen. Voor moeilijke thema’s als begroting en fiscaliteit, staatshervorming en de kernuitstap zijn werkgroepen opgericht waarin parlementsleden, ministers en technici van alle partijen aan de slag zijn. Ook in de partijen zijn werkgroepen bezig met het bespreken van teksten. In de commentaren die over de preformateursnota naar buiten sijpelen, valt één constante op: vaagheid troef.

De preformateursnota blinkt uit in algemeenheden. Ervaringsdeskundige in formatiegesprekken

‘De nota blinkt uit in algemeenheden, waar je werkelijk alle richtingen mee uit kunt. Dat lijkt de kiemen te leggen voor miserie vanaf regeringsweek één’, zegt iemand die ook de regeringsonderhandelingen van 2014 meemaakte.

‘Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR) gingen toen aan de slag met een formateursnota die veel dieper ging en nog duurde het daarna twee maanden voor de regering er was. Het is me een raadsel hoe de voorzitters hiermee denken te kunnen landen op 28 september’, zegt een andere ervaringsdeskundige.

28 september is de werkelijke deadline, want voor Wilmès op 1 oktober haar ontslag indient, moeten nog toetredingscongressen georganiseerd worden.

Bij de hoofdonderhandelaars wil niemand nu al de deadline verschuiven, om de druk hoog te houden. De inschatting is dat volgende week snel een massa knopen doorgehakt kan worden. 'De nota is niet zo vaag als buitenstaanders denken. Achter elke zin schuilt een duidelijke keuze.'

Zolang niet duidelijk is wie formateur wordt en hoeveel ministerposten iedereen krijgt, ontbreekt een belangrijke hefboom om toegevingen te doen.

Maar alles is aan alles verbonden en vooral aan de personeelsbezetting. Zolang niet duidelijk is wie formateur wordt en hoeveel ministerposten iedereen krijgt, ontbreekt een belangrijke hefboom om toegevingen te doen.