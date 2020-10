Ook België gaat snelle coronatesten aankopen

Het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) gaat snelle coronatesten aankopen, die in 15 minuten aangeven of iemand besmet is. Dat is dinsdag beslist op een interministeriële conferentie Volksgezondheid. Ze zijn bruikbaar in de zorg, in bedrijven en op scholen.

Nadat de buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk eerder al hadden aangekondigd miljoenen snelle coronatesten aan te kopen, is dinsdag op een interministeriële conferentie Volksgezondheid beslist het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) de opdracht te geven ook voor ons land sneltesten aan te kopen. Die moeten in 15 minuten uitsluitsel geven over een besmetting. Over de aantallen is nog niets bekend. Er komt ook een taskforce die de rol van zulke testen zal bekijken, met de hoogleraar microbiologie Herman Goossens (UZ Antwerpen) als voorzitter.

Nu een tweede coronagolf over ons land en Europa rolt en de druk op de labo’s toeneemt, kan je met sneltesten het net vergroten en meer besmette personen opsporen. De huidige diagnose- of PCR-testen zijn weliswaar zeer accuraat, maar tijdrovend. De resultaten van stalen, die naar een labo moeten, zijn er in het beste geval binnen 24 uur, maar laten soms 48 uur op zich wachten.

Zwangerschapstest

Schermvullende weergave De microbioloog Herman Goossens (UZ Antwerpen) leidt de taskforce die de rol van de sneltesten zal bekijken. ©BELGA

Bij een sneltest, die nog altijd uitgevoerd moet worden door professioneel zorgpersoneel, gebeurt de staalafname op dezelfde manier als bij een PCR-test. Een arts of verpleegkundige neemt een wisser en steekt die in de neus of keel. De wisser wordt in een klein proefbuisje geroerd waar het staal vermengd wordt met een speciale vloeistof. Daarna worden drie druppeltjes uit dat proefbuisje in het testapparaat gegoten. Die aanpak is vergelijkbaar met een zwangerschapstest. Na 15 minuten kan het resultaat afgelezen worden aan de hand van streepjes. Verschijnt er één streepje, dan bent u negatief. Verschijnen er twee, dan bent u positief.

Het debat over waar de sneltesten het best ingezet worden, is nog aan de gang. Sommige ziekenhuizen en bedrijven zetten ze nu al in en kopen ze rechtstreeks aan bij fabrikanten. Maar buitenlandse voorbeelden leren dat er ‘verschillende interessante scenario’s’ zijn, zegt Goossens. ‘Denk aan woonzorgcentra, waar bij ons nu minder preventief gescreend wordt om de labo’s niet te overbelasten. In Duitsland beginnen ze deze week met meerdere sneltesten per week bij bezoekers, patiënten en het personeel.’

Scholen

Ook in scholen kunnen sneltesten van pas komen, meent de hoogleraar, om te helpen klassen open te houden als geweten is dat een leerkracht of leerling positief heeft getest. ‘In Nederland is men daarrond een boeiend project gestart. Als een paar kinderen positief testen in een klas, nemen ze bij de anderen een sneltest af zonder onmiddellijk de klas te sluiten. Als geen andere kinderen positief blijken, kan de klas gewoon openblijven.’

‘Je kan zulke sneltesten ook gebruiken in bedrijven, om de werknemers met de hoogste viruslading eruit te halen en ze in quarantaine te isoleren’, zegt Goossens, die er tegelijk op drukt ze enkel te gebruiken als aanvulling op de PCR-testen, omdat sneltesten niet waterdicht zijn.

We moeten opletten voor een vals gevoel van veiligheid. Bij sneltesten heb je altijd een percentage zogenaamde ‘valsnegatieven’, mensen die negatief testen, maar eigenlijk ook besmet zijn. Herman Goossens Hoogleraar microbiologie UZ Antwerpen