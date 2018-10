'Ook België slachtoffer Russische hackers'

De hackers maakten, net als bij het incident in Nederland, deel uit van een militair team met de naam APT 28. Die groep was in de VS betrokken bij de diefstal van mails van de Democratische Partij, in een poging de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Het onderzoek van het parket loopt nog altijd, tot op vandaag is hiervoor niemand in verdenking gesteld.