Ook Deense politica heeft impeachment aan haar been

Inger Stojberg, de voormalige Deense minister van Integratie, moet zich voor de rechter verantwoorden nadat de meerderheid van het parlement heeft ingestemd met een afzettingsprocedure. De aanklacht? Het 'illegaal scheiden van vluchtelingenkoppeltjes'.

Hoewel de naam u misschien niet veel zegt, doet haar beleid ongetwijfeld een belletje rinkelen. Stojberg besliste in 2016 dat asielzoekers bij aankomst in Denemarken juwelen en goud moesten inleveren om hun verblijf te bekostigen. De liberale nestor Louis Michel (MR) schoot toen in een ongeziene furie. Rood van woede brulde hij vanop de banken van het Europees Parlement 'schande en schaamte' dat het in Kopenhagen te horen was.

Stojberg was van 2015 tot 2019 minister van Integratie en profileerde zich als de belichaming van law-and-order. Nu moet het parlementslid zichzelf verantwoorden voor de rechter. Donderdag stemde een meerderheid van het parlement, het Folketing, voor haar afzetting. Inclusief haar eigen partij, het centrumrechtse Venstre. 'Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing', volgens partijleider Jakob Ellemann-Jensen. De loyaliteit in eigen rangen brokkelt af, de parallel met Trump is snel gelegd.

Kindbruiden

De impeachment van Stojberg heeft niets te maken met de juwelensaga, wel met kindbruiden. Althans dat is wat Stojberg beweert. In 2016 gaf de voormalige minister de opdracht om asielzoekende echtparen van elkaar te scheiden als een van hen jonger was dan 18 jaar. Geen enkele minderjarige asielzoeker kon in hetzelfde asielcentrum ondergebracht worden als de partner of echtgenoot.

Na de maatregel werden 23 jonge koppels uit elkaar gehaald. Ongeacht of ze kinderen hadden of er een verwachten. Ook mensen die al langer in een centrum verbleven, vielen onder de regel.

Eerder onderzoek concludeerde dat het beleid ‘duidelijk illegaal’ en in strijd was met de mensenrechten. Haar medewerkers zouden haar nochtans op het hart hebben gedrukt dat het niet in lijn was met de Deense wet en mensenrechtenverdragen. De politica ontkent en houdt vol dat ze meisjes wou 'beschermen' tegen kindhuwelijken. Het leeftijdsverschil tussen de koppels varieerde van 1 tot 16 jaar.

Taart

Stojberg, in een vorig leven journaliste, dook in 2001 voor het eerst op in het Folketing. Toen de regering van Lars Lokke Rasmussen in 2009 aantrad, werd ze minister, al maakte een verkiezingsnederlaag in 2011 daar snel een eind aan. In 2015 kon ze het voor de tweede keer proberen. Dit keer als minister van Vreemdelingen, Integratie en Huisvesting.

Stojberg haalde ook vaak het wereldnieuws. Zoals met haar plan om asielzoekers te verbannen naar een verlaten eiland.

In die rol voelde ze zich duidelijk in haar sas. Toen Stojberg in 2017 de vijftigste migratiegerelateerde wet erdoor had gejaagd, vierde ze dat met taart. Ze haalde ook vaak het wereldnieuws. Zoals met haar plan om asielzoekers te verbannen naar een verlaten eiland. Toen was het de VN-commissaris voor de mensenrechten die zich verslikte in zijn koffie. Het ‘eilandplan’ werd in de vuilbak gekieperd door de huidige regering. Of die keer dat ze moslims opriep om verlof te nemen tijdens de ramadan om ‘negatieve gevolgen voor de rest van de Deense samenleving te voorkomen’.

Hartje

Vandaag zijn haar hoogdagen voorbij. Eind december 2020 moest Stojberg onder dwang van partijleider Ellemann-Jensen opstappen als vicevoorzitter. Donderdag stemden een deel van haar collega’s met wie ze in 2017 nog taart smikkelde voor een impeachment.