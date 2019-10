Ook Raf Terwingen kandidaat-voorzitter CD&V

Terwingen is een 47-jarige jurist die sinds 2013 burgemeester is van Maasmechelen. Van 2007 tot aan de verkiezingen van mei zetelde hij ook in de Kamer. Van december 2011 tot 2014 was hij er CD&V-fractieleider. In mei van dit jaar raakte hij door het zetelverlies van CD&V in Limburg niet herverkozen.