Ook gamingindustrie krijgt taxshelter

De belastingvrijstelling voor wie in een computerspel investeert, moet de piepjonge en bloeiende gamesector een duwtje in de rug geven.

Wie in een computerspel investeert, kan daar binnenkort een belastingvrijstelling voor krijgen. Woensdag keurde de Kamercommissie Financiën een wetsvoorstel van CD&V en Open VLD goed dat de taxshelter voor film en podiumkunsten uitbreidt naar de gamingindustrie. Alleen de plenaire vergadering in de Kamer moet nu nog groen licht geven.

De taxshelter moet de Belgische gamingindustrie een duwtje in de rug geven, zoals eerder al gebeurde met de filmindustrie. 'De Belgische gamesector is piepjong en barst van het talent, maar hij mist de financiële motor om in een miljardenmarkt door te stoten. Met dit voorstel brengen we daar verandering in', zegt Open VLD-Kamerlid Dirk van Mechelen.

Braindrain

Net als in de rest van de wereld boomt de gamingindustrie in België. De sector stelt in een tachtigtal studio's zo'n 800 mensen tewerk en de omzet steeg van 2 miljoen euro in 2010 naar 90 miljoen euro in 2017. Het gros daarvan, zo'n 75 miljoen euro, komt van één grote speler: Larian uit Gent. Financiering vinden is volgens Van Mechelen vaak moeilijk. 'Dat komt onder meer door het hoge risicogehalte van de investeringen in nieuwe projecten, de relatief lange ontwikkelingstermijnen en de onzekerheid over het commercieel succes.'

43 miljoen euro extra voor podiumkunsten De taxshelter voor de podiumkunsten, die sinds maart 2017 bestaat, leverde vorige jaar 43 miljoen euro aan investeringen op. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) woensdag bekendmaakte. 'De taxshelter voor de podiumkunsten was verantwoordelijk voor bijna 43 miljoen euro meer middelen voor cultuur. Daarmee is het een bijzonder succesvolle vorm van aanvullende cultuurfinanciering', zei Gatz.

Bovendien trekt veel talent weg uit België. Ons land heeft een uitstekende gameopleiding: de opleiding Digital Arts and Entertainment van de Hogeschool West-Vlaanderen werd al twee keer tot beste gameopleiding in de wereld verkozen. Maar veel studenten vinden geen job en verkassen naar het buitenland. 'Onze braindrain is enorm', zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn, die het voorstel mee indiende. '30 tot 40 procent van de alumni verhuist naar het buitenland. Het gaat dan vooral om de crème de la crème, die over uitstekende vaardigheden en skills beschikt.'

Finland als voorbeeld

Buitenlandse voorbeelden bewijzen volgens Deseyn dat van een taxshelter veel te verwachten valt. 'De Finse gamingindustrie realiseerde daardoor in 2014 een omzet van 1,8 miljard euro en verdubbelde de werkgelegenheid naar 2.400 jobs.'