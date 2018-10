Ook in Antwerpen problemen met sociale woningen

De Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij ABC staat onder verhoogd toezicht omdat huurders klagen over slechte leefomstandigheden en woningen onterecht zouden zijn toegewezen aan personeelsleden.

De dienst Toezicht van het Vlaamse Agentschap Wonen opende een onderzoek naar de sociale huisvestingsmaatschappij ABC nadat een directiesecretaresse en een andere medewerker in enkele weken tijd een sociale woning kregen. Normaal waren die woningen voor mensen op de wachtlijst.

'In principe mogen ze van die procedure afwijken om precaire woonsituaties op te vangen. Maar wij zijn van oordeel dat die motivatie in dit geval zeer discutabel is', zegt Xavier De Clerck van de Vlaamse toezichthouder. De dienst gaf ABC daarop een sanctie en plaatste de maatschappij onder 'verhoogd toezicht'.