Ook in België protestacties tegen racisme

In verschillende Belgische steden trokken zondag honderden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme. Tot nog toe verliepen de acties zonder incidenten.

Op sociale media had de groep Belgian Youth Against Racism de afgelopen week opgeroepen om zondag samen te komen in verschillende steden. De grootste manifestatie vond wellicht in Antwerpen plaats. Op het Steenplein kwamen zowat 1.200 mensen samen voor een Black Lives Matter-actie. De deelnemers hielden zich over het algemeen aan de coronamaatregelen.

De stad en de politie hadden geen toelating gegeven voor de actie, maar die ging toch door. Op het laatste moment wijzigde de locatie wel nog van de Groenplaats naar het Steenplein. Alles verloopt vooralsnog rustig.

Brussel

Ook in Brussel verzamelden honderden mensen op en rond het Poelaertplein. Ze uitten niet alleen hun verontwaardiging over het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS, maar ook over het politiegeweld tegen niet-blanke mensen in België en het racisme in de Belgische maatschappij.

In Hasselt kreeg de organisatie geen toestemming voor een betoging, waardoor met de sit-in een alternatieve actie op poten werd gezet.

'De moord op George Floyd in de VS heeft duidelijk veel mensen wakker geschud', zegt Ange Kazi, woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL). 'Veel mensen zijn het politiegeweld dat systematisch tegen zwarte mensen gebruikt wordt, beu.' De grote meerderheid van de betogers droeg mondmaskers maar in de massa was het zowat onmogelijk om de sociale afstand te respecteren.

In Gent namen zondagnamiddag ongeveer 750 mensen deel aan een protestactie in het Koning Albertpark. 'Alles verliep zonder incidenten en we zijn niet moeten tussenkomen', liet de lokale politie weten. De actie was niet toegelaten, waardoor de organisatoren een GAS-boete van 350 euro krijgen. Ook in Gent verliep de actie zonder incidenten.