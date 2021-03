Ook misdaadtelefoon gebruikt in politiekantoor

De kraak van de misdaadtelefoons van Sky ECC zal ook pijnlijke gevallen van corruptie blootleggen. Er is zelfs al een toestel gelokaliseerd in een politiekantoor en criminelen blijken info te krijgen uit de databanken van de politie en de douane.

Meer dan twee jaar werkte de federale gerechtelijke politie aan de kraak van de cryptofoons van het Canadees-Amerikaanse Sky ECC. Volgens ingelichte bronnen hadden de speurders in het begin alleen ‘metadata’ van de Sky ECC-toestellen die in ons land werden gebruikt. Pas de laatste drie weken konden ze de communicatie rechtstreeks volgen.

In de beginfase wisten de speurders wel waar een toestel met een bepaalde account zich bevond, maar was vaak niet duidelijk wie het toestel gebruikte. Daarom moesten speciale eenheden maanden rondrijden in ons land om in alle discretie te achterhalen wie welk toestel gebruikte.

De speurders zochten tot nu vooral voorbeelden om te bewijzen dat criminelen het cliënteel van Sky ECC uitmaakten, om zo het platform als criminele organisatie te kunnen aanpakken. Dat ‘moederdossier’ is in handen van de Mechelse onderzoeksrechter Philippe Van Linthout en leidde dinsdag tot de grootste gerechtelijke actie ooit in ons land, met 1.600 politiemensen. Het federaal parket gaf het onderzoek de codenaam 'Limit'.

In de gelekte berichten ontdekten de speurders al screenshots van de databanken van de politie en van de douane.

Maar uit de gelekte berichten zullen nog honderden andere dossiers voortspruiten, zeker over drugshandel, witwassen en wapenbezit, maar ook over corruptie. Zo werd een van de gezochte Sky ECC-toestellen gelokaliseerd in een politiekantoor, vernam De Tijd. Dat was verdacht omdat het niet ging om een toestel dat de politie in beslag nam bij verdachten. Het kan dus wijzen op verdachte praktijken bij de politie zelf.

In gelekte berichten die de speurders al konden lezen, zijn ook aanwijzingen opgedoken van corruptie en infiltratie bij overheidsdiensten. Het gaat volgens onze informatie bijvoorbeeld over screenshots uit de databanken van de politie en de douane en bepaalde, verdachte loonfiches. In berichten wordt ook verwezen naar mensen, onder andere in de Antwerpse havenwereld, die zijn omgekocht of bedreigd om hand-en-spandiensten te leveren.

Het is zelfs niet uitgesloten dat corruptie in de magistratuur boven water komt, maar dat is nog niet zeker. Al twee advocaten zijn aangehouden. De komende dagen en weken zullen nog koppen rollen in de 'bovenwereld', zodra - niet alleen in Antwerpen - de corruptieonderzoeken worden opgestart.

Tot in Japan

Om de laatste drie weken de Sky ECC-berichten in real time mee te lezen, schakelde de federale gerechtelijke politie ruim 120 speurders in. Er was een coördinatiepunt bij het federaal parket om snel te schakelen als levensbedreigende situaties aan het licht kwamen of als zich een ‘golden opportunity’ voordeed, bijvoorbeeld om tonnen cocaïne in beslag te nemen of als ergens zakken met geld werden gedropt. De drugsvangsten die al plaatsvonden, bleven niet beperkt tot België. Ook in Spanje en zelfs in Japan waren er vangsten.

Live meelezen kon volgens het gerecht niet veel langer duren, omdat de drugsvangsten en andere tussenkomsten leidden tot geweld en afrekeningen tussen partijen die elkaar niet meer vertrouwden. Er zijn huurmoorden verijdeld. Doorgaan tot het Sky ECC-systeem zou imploderen omdat niemand het nog vertrouwde, zoals de Nederlanders vorig jaar deden bij de kraak van de misdaadtelefoons van Encrochat, was voor de Belgen geen optie.

Nu wacht het Belgische gerecht de gigantische klus om het miljard onderschepte Sky ECC-berichten, waarvan de helft is ontcijferd, ook te lezen. Dat zal nooit volledig lukken, is te horen.

Er was trouwens een afspraak met de Nederlanders dat zij de leiding hadden over het Encrochat-dossier en de Belgen zouden focussen op Sky ECC. Dat was ook de reden waarom het Belgische gerecht tot nu liever zweeg over de Belgische dossiers die op basis van de Encrochat-kraak waren opgestart. Het wilde geen slapende honden wakker maken.

Ongeziene toestroom

De komende maanden volgt sowieso al een ongeziene, moeilijk te bolwerken toestroom van 'high level crime'-dossiers. De speurders vrezen zelfs dat de douane niet alle containers kan controleren die nog onderweg zijn en waarvan de speurders op basis van de Sky ECC-berichten vermoeden dat er drugs in zit.

Sky ECC ontkende intussen in een persbericht dat zijn systeem is gekraakt, wat op gelach wordt onthaald bij het Belgische gerecht. Ook als Sky ECC na het platleggen van zijn server door de Nederlanders verder zou werken met een nieuwe server, verwachten de speurders dat het platform niet lang overleeft.