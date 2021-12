Ook na Nieuwjaar mag nog tong gevist worden

Er kan na Nieuwjaar nog op tong en pladijs gevist worden. In het conflict over de visserijrechten op de Noordzee hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over tijdelijke vangstquota gesloten.

Elk jaar in december wordt op Europees niveau beslist hoeveel vis de lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Dit jaar staat het visserijconflict met het Verenigd Koninkrijk centraal. Er was nog geen akkoord tussen de EU en het VK over de vangstrechten voor de gedeelde bestanden. Er sleept ook al een tijdje een conflict met het VK aan over de aflevering van visvergunningen.

Dit biedt zekerheid dat onze Belgische vissers na Nieuwjaar hun activiteiten overal kunnen voortzetten. Hilde Crevits Vlaams minister van Visserij

Na verschillende dagen van onderhandelingen is er een akkoord over de voorlopige vangstrechten voor de eerste drie maanden van 2022, zegt Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor visserij. 'Het waren geen gemakkelijke onderhandelingen. Maar het is belangrijk dat we een overeenkomst over voorlopige vangstrechten hebben. Dat biedt zekerheid dat onze Belgische vissers na Nieuwjaar hun activiteiten overal kunnen voortzetten.'

Licenties

Er zijn volgens Crevits in de eerste drie maanden van 2022 nog altijd voldoende quota beschikbaar, zodat de visactiviteiten gegarandeerd zijn. 'Dat betekent dat onze vissers ook in die maanden kunnen vissen op tong, rog, zeeduivel, schartong en pladijs', klinkt het. Het gaat om tijdelijke quota. De onderhandelingen tussen de EU en het VK over de definitieve quota worden voortgezet.