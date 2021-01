Ook onderzoeken in België na gekraakte misdaadtelefoons

Nederland ontdekte dankzij de kraak van de chatdienst Encrochat in de zomer een folterkamer in een omgebouwde container, met een tandartsstoel, snoeischaren en scalpels.

In België zijn onderzoeken geopend op basis van de gekraakte misdaadtelefoons van Encrochat. Of via de gelekte berichten in ons land corruptie is ontdekt bij de opsporingsdiensten wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne niet zeggen.

Ruim een half jaar geleden barstte een bom in de misdaadwereld. Op 2 juli onthulden de Nederlandse en de Franse opsporingsdienst dat ze sinds april toegang hadden tot de versleutelde chatdienst Encrochat. Al sinds de start in 2016 waren de Encrochat-telefoons populair in de onderwereld, ook in de Antwerpse drugswereld. De aangepaste toestellen, zonder camera, microfoon of gps-chip, kostten zo’n 1.000 euro per exemplaar. Daar kwam een extra bedrag bij voor een halfjaarlijks abonnement op de versleutelde chatdienst.

Hoewel vroegere systemen zoals Ennetcom gekraakt werden, waren de ruim 50.000 gebruikers van Encrochat - vooral criminelen, maar onder anderen ook advocaten - ervan overtuigd dat deze cryptofoons wél discretie garandeerden. Tot Encrochat in de nacht van 12 op 13 juni zijn gebruikers waarschuwde dat ook zijn systeem gekraakt was.

Ook in België werd gebruikgemaakt van Encrochat. In het verleden waren er al geregeld inbeslagnames van Encrochat-toestellen in concrete onderzoeken. Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie

Sindsdien verschenen in de Nederlandse pers tal van artikels over strafonderzoeken die voortvloeiden uit de kraak van Encrochat. Ondanks corona werden in Nederland dankzij de kraak vorig jaar zelfs meer drugslabs ontmanteld dan het jaar voordien. Ook bendes die via de haven van Rotterdam cocaïne smokkelden, kwamen in beeld, net als Nederlanders die misdaadgeld hielpen wit te wassen. Maar bijvoorbeeld ook mannen die de wagen van een politieagent deden ontploffen. Er werden ook enkele liquidaties verijdeld. In de zomer werd zelfs een heuse folterkamer ontdekt in een omgebouwde container, met een tandartsstoel, snoeischaren en scalpels.

De Nederlandse politie is nog altijd druk bezig met het bekijken van de miljoenen gelekte Encrochat-berichten. Ook de Britten maakten al bekend dat ze meer dan 700 mensen konden klissen dankzij de kraak.

Corruptie

Dat staat in schril contrast met de windstilte in België. De woordvoerder van het federaal parket weigert elke commentaar over de gevolgen van de Encrochat-kraak in ons land. Maar De Tijd vernam uit goede bron dat de kraak ook in België tot 'verschillende onderzoeken' heeft geleid. Details over die dossiers kunnen niet worden vrijgegeven om de onderzoeken niet te doorkruisen.

Politie analyseert almaar meer smartphones Veel criminelen, ook in ons land, zouden al sinds 2019, nog voor de kraak van Encrochat, zijn overgeschakeld op een andere versleutelde communicatiedienst: Sky. Optreden tegen de encryptiediensten is geen optie, erkent minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Encryptie is in België wettelijk toegelaten. Ook cryptofoons verkopen is niet specifiek strafbaar. Onze politie probeert wel zo veel mogelijk medewerking te krijgen van de betrokken bedrijven. In 2019 analyseerde de federale politie 12.949 smartphones, waarvan 512 in terrorismedossiers. Dat waren er al enkele duizenden meer dan de 9.884 onderzochte smartphones in 2017.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil alleen bevestigen dat ‘ook in België gebruik werd gemaakt van Encrochat’. ‘Dat bleek vroeger al met geregeld inbeslagnames van Encrochat-toestellen in concrete onderzoeken’, antwoordde Van Quickenborne schriftelijk op vragen van Groen-Kamerlid Jessika Soors.

Over lopende onderzoeken kan de minister niets kwijt 'teneinde lopende operaties niet in gevaar te brengen'. ‘Om redenen van integriteit en het geheim van diverse onderzoeken kan geen nadere toelichting gegeven worden met betrekking tot de strekking of context van het Encrochat-gebruik’, stelt Van Quickenborne.

Het staat buiten kijf dat Encrochat-telefoons veel werden gebruikt in de Antwerpse drugswereld. Maar Nederland ontmaskerde dankzij de kraak ook corruptie bij de politiediensten. De Nederlandse politie heeft in het najaar zelfs een speciaal team opgericht om dat verder uit te pluizen. Drugscriminelen bleken onder meer foto’s te bezitten van informatie uit de politiesystemen. Een Nederlandse politieman kreeg bijvoorbeeld een cryptofoon van Encrochat zodra hij instemde om politie-info te verkopen aan de onderwereld, zoals nummerplaten van ongemarkeerde politiewagens.