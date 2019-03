‘Ook op het fietspad staan al files'

Steeds meer pendelaars ruilen de auto voor de fiets in. Ook Jef Van In, de topman van AXA België. Eén keer per week peddelt hij van Hove bij Antwerpen naar hartje Brussel. ‘Ik vertrek vroeg genoeg, anders is het op de fietspaden in Mechelen al te druk.’

Het is half zeven, twee graden en de villawijk in Hove is nog in complete duisternis gehuld. Tot Jef Van In uit zijn garage stapt met een fluogele helm, hesje, handschoenen, balaclava en reflecterende schoenen aan. Aan zijn hand een even fluogele fiets. ‘Ik heb de fietsenmaker moeten vragen hem in die kleur te spuiten. Standaard bestond dat niet.’

Het feit dat Van In aan het hoofd staat van de grootste schadeverzekeraar van het land, verklaart die nadruk op veiligheid. Maar de voorzichtigheid komt ook uit ervaring: Van In fietst al twintig jaar van zijn woonplaats Hove naar Brussel, goed voor een rit van 40 kilometer heen. Hoewel hij nog nooit een zwaar ongeval gehad heeft, kent hij de gouden fietsregel: ‘Maak dat je zichtbaar bent.’

Dat is geen loze slogan, blijkt als we ons door de bijna vrieskou in gang trekken. Auto’s zijn er op dit vroege uur bijna niet te zien, fietsers des te meer. Zeker als we na vijf minuten de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen op rijden, is het ronduit druk, vooral in de tegenrichting. Van hier naar Brussel fietsen is nog wat te optimistisch voor de meeste fietsers, maar richting Antwerpen kan je al spreken van een heuse ochtendfietsspits.

In 2016 kreeg 10 procent van de werknemers een fietsvergoeding, stelt de hr-dienstverlener SD Worx, die 600.000 contracten bestudeerde van meer dan 18.000 Belgische privébedrijven. Vorig jaar was dat al gestegen tot 12 procent. De provincie Antwerpen steekt de kroon: daar gaat 19 procent van de werknemers met de fiets werken.

De verkoop van nieuwe fietsen bij de officiële fietshandelaars is vorig jaar tot boven 500.000 gestegen. Het gaat om een stijging met bijna 4 procent tegenover 2017, blijkt uit een onderzoek van de Belgische fietsbeurs Velofollies. Vooral de elektrische fiets, die intussen een marktaandeel van 50 procent heeft, is heel populair.

Mechelen

‘Kijk, hoe prachtig’, zegt Van In, als ter hoogte van Duffel de lucht aan de horizon voorzichtig oranje begint te kleuren. Hij houdt er stevig het tempo in. Op de rechte stukken schurken we tegen 30 kilometer per uur aan. ‘Met de auto doe ik minstens 1.15 uur over het traject, met de fiets is het een half uurtje langer. Maar zo hou ik mijn conditie op peil en heb ik in het weekend geen nood meer om te gaan fietsen. Daardoor hou ik meer tijd voor mijn gezin over.’

Het zou nog sneller kunnen, mocht de fietsostrade niet onderbroken worden om Mechelen te doorkruisen. We moeten de helft van de Mechelse ring over en verliezen veel tijd aan verkeerslichten. ‘Zie eens hoe druk het al is’, zegt Van In als we ons naast een tiental andere fietsers wurmen op een klein stukje fietspad voor een rood licht. ‘Als ik iets later vertrek, sta ik hier tussen de schoolgaande jongeren, dan wordt het echt te druk. Ik vertrek dus voor de fietsfiles, jawel.’

Na de passage door Mechelen is de ochtendlijke koude vergeten en rijden we door een groen decor langs de Zenne. Het water dampt in de prille zon. Van In straalt. ‘De meeste mensen verklaren me gek als ik zeg dat ik vanuit Antwerpen naar Brussel fiets. Ze stellen zich een smal fietspad langs drukke wegen voor. Maar kijk rond je! Mooier wordt een pendelrit toch niet?’ Het fietspad langs de Zenne tussen Mechelen en Vilvoorde is net heraangelegd en is zoals een modern fietspad hoort te zijn: mooi, breed en met een perfect asfaltlaagje. Even verder rijden we over een gloednieuwe fietsbrug.

De Vlaamse regering tekende in deze legislatuur 2.700 km fietssnelwegen uit, waarvan nog 500 km gerealiseerd moet worden. De investeringen werden verhoogd van 89 naar 138 miljoen euro per jaar. Maar volgens de Fietsersbond, die zich baseert op een studie van het Rekenhof, is 500 miljoen euro per jaar nodig om in tien jaar de moordstroken langs gewestwegen weg te werken en kwalitatieve infrastructuur aan te leggen. Uit de Gemeentemonitor blijkt dat amper 52 procent van de Vlamingen vindt dat hij veilig kan fietsen in zijn gemeente.

Vilvoorde

In Vilvoorde verliezen we even tijd omdat we opnieuw enkele kilometers door het centrum moeten. Maar als we aan het kanaal richting Brussel komen, trekt Van In het tempo weer op. Hij vertelt over de maatregelen die AXA neemt om werknemers uit de auto te krijgen. ‘We hebben een goede fietsparking en douches. Fietsen maken een onderdeel uit van ons cafetariaplan, waarbij mensen bijvoorbeeld een fiets kunnen leasen als ze een kleinere auto kiezen.’

Maar de oplossingen voor de mobiliteitsknoop zitten niet in een hoekje, zegt Van In. ‘Het is een en-en-en-enverhaal. Wij betalen niet alleen het openbaar vervoer van onze werknemers terug, maar ook de parking aan hun vertrekstation. En we maken onze eigen bedrijfsparking duurder: nu kost hij nog 50 euro per maand, maar we trekken dat de volgende twee jaar in stappen op tot 100 euro.’

AXA verhuisde twee jaar geleden zijn hoofdkantoor van Watermaal-Bosvoorde naar het centrum van Brussel, onder meer omdat het traject voor werknemers uit Oost-en West-Vlaanderen onhoudbaar geworden was. ‘Dat was symbolisch belangrijk: wij waren een van de eerste bedrijven die in de jaren 60 uit het centrum verhuisden naar de rand. En nu zijn we een van de eerste die de omgekeerde beweging maken.’

Al beseft Van In dat fietsen en het openbaar vervoer alleen niet zaligmakend zijn. ‘We investeren gewoon te weinig in infrastructuur, blijkt ook uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Vergelijk eens met wat over de grenzen gebeurt: in Rijsel ligt een gloednieuwe ring rond de stad. De autosnelweg tussen Utrecht en Amsterdam is helemaal vernieuwd. Terwijl wij met zijn allen blijven stilstaan.’

Brussel

Dat zien we als we Brussel naderen. Aan de Van Praetbrug rijden we Schaarbeek binnen, maar we rijden ons zelf bijna vast tussen de aanschuivende auto’s. Met mijn racefiets is het voortdurend uitkijken om niet in een tramspoor te belanden, wat ook de reden is waarom Van In iets dikkere banden heeft gemonteerd op zijn fiets.

‘Brussel is nog altijd een ramp qua fietsinfrastructuur. Je moet de fietsen scheiden van het ander verkeer om conflicten te vermijden. Hier is dat nog bijna niet gebeurd’, zegt Van In, terwijl hij behendig langs een vuilniswagen laveert. Aan het kruispunt van de Kruidtuin met de Brusselse kleine ring is het ronduit gevaarlijk. Als het licht op groen springt, moet je als fietser schuin linksaf om een rustigere weg richting het Troonplein in te slaan, maar op hetzelfde moment vertrekt ook de tram aan de lichten zodat je aan de kant en in de remmen moet.