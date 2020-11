Ook particulieren moeten pluimvee afschermen

Een regel die al bestaat voor bedrijven wordt nu ook ingevoerd voor particulieren. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd. Die maatregelen komen er omdat vrijdag in een vogelopvangcentrum in Oostende vastgesteld is dat drie wilde vogels besmet waren met het H5N8 vogelgriepvirus, zo meldt het federaal voedselveiligheidsagentschap (FAVV) zaterdag.

Vogelgriepvirus

Op 13 november is het vogelgriepvirus vastgesteld bij drie wilde vogels in het vogelopvangcentrum in Oostende. Dat bewijst dat het H5N8 vogelgriepvirus nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV heeft minister van Landbouw David Clarinval daarom aanvullende preventieve maatregelen genomen die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.