Op zoek naar de rest van de relance...

Eerst diende overheidssteun om bedrijven te helpen overleven. Stilaan moet ze dienen om de economie te doen groeien en de factuur betaalbaar te maken.

Dit is de laatste acute maatregel die we nemen, zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maandag (CD&V). Met ‘dit’ bedoelde ze een laatste compensatiepremie van 2.000 euro voor bedrijven die weer de deuren openen, maar de eerste maand hun omzet nog altijd met 60 procent zien kelderen. De Vlaamse regering blijft ook een hinderpremie van 160 euro per werkdag betalen voor bedrijven die nog altijd dicht moeten blijven, zoals bioscopen, welnesscentra en discotheken.

Met ‘de laatste acute maatregel’ doelde Crevits op de eerste golf coronasteun waarmee de overheid verhinderde dat gezinnen, bedrijven en organisaties kapseisden. ‘Dat zat redelijk goed in elkaar’, zegt de Gentse econoom Gert Peersman. ‘Het was heel goed gericht. Bedrijven werden ondersteund, onder meer via tijdelijke werkloosheid. De bankenbazooka was goed bedoeld, maar wat slecht uitgewerkt en is nu bijgestuurd. Qua steun zat dit goed in elkaar.’

Mattheus

Over de beslissingen van het afgelopen weekend is hij al een pak kritischer. De btw verlagen in de horeca is een inefficiënte maatregel, zegt Peersman. ‘Het voordeel gaat te sterk naar de klanten en de leveranciers. Bovendien profiteren de horecazaken die al meteen veel omzet draaien veel sterker van een lagere btw dan degene die in de problemen zitten. Er is dus een mattheuseffect.’

Hetzelfde oordeel velt hij over de horecacheques van 300 euro. ‘Welke bedrijven gaan die cheque aan hun werknemers geven? Opnieuw degene die goed bij kas zitten. Bovendien hebben veel mensen de voorbije maanden gespaard omdat ze niet op café of restaurant konden gaan. Ze spenderen die 300 euro dit jaar echt wel uit eigen initiatief. Alleen zullen sommigen daarvoor hun horecacheque gebruiken.’

Schulden

Dat maakt dat de relance op een gevaarlijk punt is beland. Terwijl de verkeerde beslissingen worden genomen, zullen nog extra steunmaatregelen nodig zijn. Dat komt in de eerste plaats omdat veel bedrijven nog te wankel op hun benen staan om te herstarten. Ze moeten hun kapitaal heropbouwen. Zoniet dreigen ze alsnog om te vallen. En zelfs als ze overleven, legt Peersman uit, zullen ze jarenlang bezig zijn met het aflossen van schuld waardoor ze minder geld overhouden voor investeringen die tot groei leiden.

Investeren moet gewoon aantrekkelijker worden. Gert Peersman Econoom UGent

Er werden al maatregelen genomen. Vennootschappen moeten dit jaar geen belasting betalen op de winst die ze als buffer aan het kapitaal toevoegen. En wie in Vlaanderen investeert in het kapitaal van een kmo of het 'Welvaartsfonds' - dat in grote bedrijven zal stappen - krijgt een fiscale aftrek. 'Maar er zal veel meer nodig zijn, meent Peersman. 'Het moet trouwens niet altijd geld kosten. Investeren moet gewoon aantrekkelijker worden.'

Investeringen

En dat is wat volgens de econoom tot nog toe ontbreekt in de plannen: investeringen. Daarmee bedoelt hij investeringen die de Belgische economie productiever maken en dus geld opleveren. Gewoon de lonen van het zorgpersoneel verhogen is geen zo'n maatregel, tien gratis treinritten en horecacheques evenmin.

Ook Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van Voka, zit op die lijn. Nadat er grote inspanningen zijn gedaan om bedrijven te helpen overleven, zegt hij, moet nu worden gedacht aan de economische groei die nodig is om dat alles te betalen. 'Dan herontdekken we veel dingen die we voor de crisis ook al moesten doen: de vergrijzing betaalbaar maken, de arbeidsmarkt flexibeler maken en de productiviteit verhogen. We moeten ook meer investeren in infrastructuur, digitalisering en de klimaatstrijd.'

Goedkope relance

Deels krijgen we die relance gratis van de Duitsers. De exportsector - in ons land economisch veel belangrijker dan de horeca - kan meesurfen op de massale steun die de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de Duitse economie pompt én in het Europese herstelplan van 750 miljard euro dat ze mee in de steigers heeft gezet.

Ook een andere relancestrategie hoeft niet veel te kosten, merkt Peersman op. 'In de macro-economie heeft alles een tegenpool. In 2008 stond tegenover de stijgende overheidsschuld een daling van de schulden bij de banken. Vandaag staat tegenover de stijgende overheidstekorten een enorme toename van het spaargeld bij gezinnen. De meeste mensen leden geen inkomensverlies en consumeerden minder omdat ze thuis moesten blijven. Daar ligt de sleutel: activeer dat spaargeld.'