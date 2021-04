Opdracht voorlopig bewindvoerder bij Let's Go Urban met maand verlengd

©Let's Go Urban

Welke toekomst heeft Let's Go Urban nog?

De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft het derdenverzet van El Kaouakibi's advocaten tegen de voorlopig bewindvoerder afgewezen. De grote vraag is wat met het dansproject gebeurt, nu de stad Antwerpen de samenwerking heeft stopgezet.

Annemie Moens blijft nog een maand langer bewindvoerder bij Let's Go Urban, het dans- en cultuurproject van de voormalige Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Tongeren beslist. De advocaten van El Kaouakibi hadden een derdenverzet tegen de bewindvoerder aangetekend, maar de rechtbank wees dat af. Moens moet binnen 21 dagen beslissen of er een faillissement of een grondige reorganisatie volgt.

Begin februari werd op vraag van drie bestuursleden een bewindvoerder bij Let's Go Urban aangesteld die een antwoord moest zoeken op de vele vragen over schijnbaar onverklaarbare geldstromen. Die waren aan het licht gekomen in een forensische audit die was besteld door de raad van bestuur van de vzw.

Koude steen

In haar eerste rapport bevestigde Moens dat er inderdaad onverklaarbare geldstromen ter waarde van 450.000 euro waren. Ze was ook snoeihard voor El Kaouakibi, die ze verweet enkel uit te zijn op persoonlijk financieel gewin.

De vraag is nu wat met Let's Go Urban gebeurt. Moens liet altijd verstaan dat ze hoopte dat de vzw de storm zou overleven en vroeg de stad Antwerpen de lonen van het personeel te blijven betalen. Die oproep viel echter op een koude steen. Het stadsbestuur besliste maandag de samenwerking met Let's Go Urban stop te zetten.