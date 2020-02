Open VLD krijgt ten laatste eind maart nieuwe voorzitter

Als geen enkele kandidaat een absolute meerderheid haalt, volgt een tweede ronde tussen de twee kandidaten die het best hebben gescoord in de eerste ronde. Ten laatste op 31 maart is bekend wie Rutten opvolgt.

Drie kandidaten

Tot nog toe zijn er met Bart Tommelein, Els Ampe, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten vier kandidaten voor het voorzitterschap. Of Rutten kandidaat is om zichzelf op te volgen, is nog niet duidelijk. Op de vergadering van het partijbureau maandagochtend liet ze nog steeds niet in haar kaarten kijken.