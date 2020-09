Open VLD neemt benoeming Vereeck onder de loep

De statutaire commissie van Open VLD gaat zich buigen over de benoeming van Lode Vereeck bij de Universiteit Hasselt. Vlaams Belang wil hem daar voordragen voor de raad van bestuur.

Professor Lode Vereeck, die eerder Vlaams Parlementslid was voor Lijst Dedecker en senator voor Open VLD, werd vorig jaar ontslagen aan de UHasselt na klachten van vier studentes over ongepast gedrag. Het parket seponeerde de zaak wegens een gebrek aan bewijzen, maar de universiteit zette door, waarop Vereeck naar de Raad van State trok.

In afwachting van een uitspraak wil Vlaams Belang Vereeck in ere herstellen door hem vanuit de provincieraad in het bestuur van de universiteit te benoemen. 'De rechtbank heeft hem vrijgesproken, dus het is zeker niet aan ons of anderen om dat nog tegen hem te gebruiken', aldus Chris Janssens van Vlaams Belang.

Vereeck is volgens hem uitermate geschikt voor het mandaat. 'Hij heeft een loopbaan van 25 jaar als professor en hij schreef een doctoraat over het besturen van een universiteit.'

Twitter-oorlogje

Sinds de klachten van studentes in de openbaarheid kwamen, is Vereeck compleet gebrouilleerd met de Open VLD-top, waar voormalig voorzitter Gwendolyn Rutten zwaar tilde aan de kwestie. Al weken is ook een Twitter-oorlogje aan de gang tussen Vereeck en huidig voorzitter Egbert Lachaert, vanwege diens bocht naar Vivaldi.

De kans dat de Limburger uit de partij wordt gezet, is niet onbestaande.

Vereeck heeft wel nog een lokaal mandaat voor de partij en wordt in 2022 schepen in Diepenbeek. De verwachting is dat de benoeming op voordracht van Vlaams Belang weleens de druppel kan zijn die de emmer voor Open VLD doet overlopen.

De kwestie wordt in elk geval voorgelegd aan de statutaire commissie, die toeziet op de nalevingen van de statuten en die doorgaans erg allergisch reageert als Vlaams Belang in het spel is. De kans dat de Limburger uit de partij wordt gezet, is niet onbestaande.

De Universiteit Hasselt heeft al gereageerd dat de samenwerking met Vereeck moeilijk werkbaar wordt, gezien het recente verleden. Maar omdat het om een politieke beslissing gaat, kan de universiteit er weinig tegen ondernemen.