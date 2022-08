Open VLD vindt steun bij CD&V voor langer openhouden ‘scheurtjescentrales’

Lachaert geeft toe dat de regering-Michel vijf jaar geleden besliste om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 in 2022 definitief te sluiten. ‘Politiek stelde niemand die beslissing nadien nog ter discussie, onder meer door de discussie over de stabiliteit van de reactorvaten’, aldus de voorzitter van Open VLD.

Maar vandaag wendt Open VLD dan de boeg. Volgens Lachaert moeten de regeringen de kans krijgen om samen met de nucleaire waakhond (FANC) en de exploitant na te gaan of deze reactoren nog een rol kunnen spelen in de toekomst. ‘De evolutie van de elektriciteitsprijs in Europa moet meegenomen worden in die beoordeling.’, aldus Lachaert.