‘Open VLD zal zijn ziel nooit verkopen'

‘Wij hebben niemand nodig om ons de les te spellen’, zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op de nieuwjaarsreceptie van haar partij. Over de formatie en haar eigen toekomst zweeg ze.

Terwijl de partij verdeeld is over de te volgen koers in de regeringsvorming en nieuwe voorzittersverkiezingen om de hoek loeren, bliezen de liberalen gisteravond verzamelen in Paleis Twaalf op de Heizel voor hun traditionele nieuwjaarsreceptie. Leden die verwacht hadden dat voorzitster Gwendolyn Rutten in haar kaarten zou laten kijken, kwamen evenwel bedrogen uit.

In eigen rangen ligt Rutten onder vuur omdat ze mee wilde stappen in de paars-groene plannen van PS-voorzitter Paul Magnette toen die informateur was. Het kwam haar op veel kritiek te staan, bijvoorbeeld van de Vlaamse coalitiepartner N-VA. Intern vielen haar plannen slecht bij vicepremier Alexander De Croo en Kamerfractieleider Egbert Lachaert.

Ruttes speech was er dan ook vooral op gericht om controverse te mijden en de handen van de achterban op elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door uit te halen naar het populisme en naar het racisme in de samenleving. 'Als wij zwijgen in deze jaren 20, komen er opnieuw donkere jaren 30 aan.'

Op de vlakte

Over de formatie bleef Rutten op de vlakte. ‘Wij hebben niemand nodig om ons de les te spellen over wat liberaal zijn betekent. Wat we wel of niet mogen doen, dat zullen wij zelf wel bepalen. Maar wij zullen onze ziel nooit verkopen.' Het terugdraaien van het beleid van de regering-Michel noemde ze als haar rode lijn.

Wel benadrukte de Open VLD-voorzitster de eenheid met de Franstalige liberale MR. Na het mislukken van paars-groen en de weigering van CD&V om die coalitie te depanneren, zijn informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) op zoek naar andere formules. Een ervan is een samengaan van de N-VA, CD&V en de sp.a met de PS en de MR. Zonder Open VLD dus.

Eendracht

Nadat Rutten eerder al naar de nieuwjaarsreceptie van de MR was getrokken, was Bouchez nu naar die van Open VLD gekomen. ‘Wij maken onze boodschap samen duidelijk: l’union fait la force. Eendracht maakt macht’, stelde Rutten. Het moet zo voor iedereen klaar zijn dat Open VLD en de MR een en ondeelbaar zijn. Althans, dat is de boodschap voor de camera’s, want achter de schermen is het vertrouwen in de trouw van Bouchez niet zo groot.