Open VLD zoekt compromis over kleine kerncentrales

Open VLD poogt haar zusterpartij MR tot een compromis over de kernuitstap te verleiden via de ontwikkeling van kleine reactoren. Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verkiest een communicatieoorlog met de groenen.

Opmerkelijk: terwijl een beslissing over de kernuitstap almaar dichterbij komt, plant de Antwerpse liberaal Christian Leysen, die sinds kort de Kamercommissie Energie voorzit, een hoorzitting over de kerncentrales van de toekomst: de afvalarme ‘small modular reactors’ (SMR).

De Franse president Emmanuel Macron kondigde recent aan dat hij gaat investeren in de ontwikkeling ervan en volgens Leysen is dat het juiste pad. ‘We moeten dat rationeel en zonder taboes kunnen bekijken’, zegt Leysen in Gazet van Antwerpen. ‘De kleine reactoren kunnen door hun nuluitstoot een antwoord bieden op de klimaatuitdaging en de wereldwijde behoefte aan energie. Bovendien is er veel nucleaire expertise in ons land.’

De essentie Open VLD ziet heil in de toekomstige ontwikkeling van kleine, afvalarme kerncentrales om het debat over de kernuitstap te ontmijnen.

Ook bij sommige groenen is het aanpassen van de wet van 2003 over de kernuitstap geen taboe meer.

Maar de MR staat niet open voor het compromis. Voorzitter Georges-Louis Bouchez wil de groenen doen plooien of tot 2024 belegeren.

Het enige obstakel is dat de wet op de kernuitstap van 2003 dat onmogelijk maakt. Volgens Leysen moet een wetswijziging kunnen worden besproken. Hij voegt er zelfs aan toe dat hij het gevoel heeft dat Groen en Ecolo ‘zich steeds minder dogmatisch opstellen’.

Christian Leysen (Open VLD) wil de wet van 2003 openzetten voor de toekomstige ontwikkeling van kleine modulaire kerncentrales. Ook bij sommige groenen is dat geen taboe meer.

De demarche van Leysen werd vrijdag nadrukkelijk in de markt gezet door de woordvoerster van Open VLD. Ze komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Aan de Melsensstraat zien ze het openzetten van de wet van 2003 als een mogelijke uitweg voor het debat over de sluiting van de zeven kernreactoren van Doel en Tihange.

Zusterpartij MR stelt zich daarin op als een onverbiddelijke tegenstander. Ze wil de twee jongste reactoren langer openhouden. Wie de tweets van Georges-Louis Bouchez over de geplande bouw van gascentrales naast die van N-VA-voorzitter Bart De Wever legt, zou haast denken dat ze samen zijn geschreven.

Alliantie van MR en N-VA

Die onuitgegeven alliantie is zowel voor de groenen als voor Open VLD heel vervelend. De politieke druk wordt stilaan torenhoog. Al is er één belangrijk element in het debat veranderd: de Vlaamse industrie staat niet meer op de barricades voor het behoud van de twee jongste kerncentrales.

Voka wil vooral dat er eindelijk beslist wordt. Als er gascentrales komen, dan wil de ondernemersorganisatie dat die ook in Vlaanderen vergund worden. Voor dat standpunt kreeg Voka de jongste weken niet alleen Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), maar de hele N-VA-top over zich heen.

De MR beseft dat het alleen staat in het debat. Als de regeringspartners niet meegaan in het langer openhouden van twee reactoren, zal Bouchez Ecolo tot 2024 belegeren.

Om een compromis te kunnen maken over het openstellen van de wet voor kleine kerncentrales moeten zowel de groenen als de MR overtuigd worden. Bij sommige groenen lijkt dat geen taboe meer, maar voor de achterban blijft het een heel lastige kwestie.

Maar vooral de MR heeft er geen zin in. Bouchez heeft zich tot de tanden gewapend om van nu tot eind november - wanneer de regering-De Croo de knoop doorhakt - Ecolo en Groen te belegeren. In de hoop hen alsnog te doen zwichten en ook socialisten, Open VLD en CD&V aan zijn kant te krijgen, zal hij elke dag verkondigen dat er nog nooit een regering is geweest die zoveel geld wil pompen in ‘CO2-fabrieken’ als deze coalitie met groenen.