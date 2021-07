Openbare gerechtelijke verkopen gaan digitaal

De coronacrisis heeft tot een stroomversnelling geleid voor de digitalisering van allerhande juridische processen. Maar wat tot nu toe nog altijd fysiek moet plaatsvinden, zijn openbare gerechtelijke verkopen onder het toezicht van een deurwaarder. Voor corona gebeurden die veilingen traditioneel in feestzalen. Sinds de beperkingen op binnenactiviteiten gaan deurwaarders letterlijk op de markt staan met de in beslag genomen spullen.

Daar komt nu verandering in. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) trekt vrijdag naar de ministerraad met het voorstel om de modaliteiten voor elektronische gerechtelijke verkopen vast te leggen in een Koninklijk Besluit. De Nationale Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (NKGB) krijgt daarmee groen licht om een beveiligd online platform uit te rollen dat bereikbaar zal zijn via www.auctionline.be.

'Naargelang de aard van de verkoop zal een gerechtsdeurwaarder voortaan kunnen beslissen om de verkoop online te organiseren, fysiek te laten plaatsvinden of een eenzelfde verkoop tegelijk op fysieke en elektronische wijze te houden. Daarmee is een groter bereik gegarandeerd en kan ook aan hogere prijzen verkocht worden. Dat komt zowel de schuldeisers als de schuldenaars ten goede', zegt Van Quickenborne.

'Openbare gerechtelijke verkopen zijn de laatste stap in een beslagprocedure, die ook mentaal zwaar kan wegen op mensen. Gelukkig mondt slechts twee procent van de dossiers uit in een openbare verkoop. In dat geval garandeert de gerechtsdeurwaarder een kostenefficiënte verkoop met een maximale opbrengst. Doordat we de goederen voortaan ook online mogen aanbieden, vergroten we het potentieel aan kandidaat-kopers aanzienlijk', aldus voorzitter Marc Brackeva van de NKGB.