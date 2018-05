Opgelijst: de zware beroepen bij de overheid

De vakbonden willen postbodes, treinpersoneel en leerkrachten in het kleuter-, lager én middelbaar onderwijs als zwaar beroep laten erkennen.

De Tijd kon de lijst van zware beroepen inkijken waarover de overheidsvakbonden ACV Openbare Diensten en de VSOA met Daniel Bacquelaine (MR) een akkoord hebben gesloten. De Franstalige liberaal gaat de lijst vrijdag voorleggen aan zijn coalitiepartners. De N-VA en Open VLD hebben alvast duidelijk gemaakt dat ze niet zo maar hun goedkeuring zullen geven.

Op de lijst staan onder meer postbodes, het merendeel van de personeelsleden van de NMBS en het rijdend personeel van regionale vervoersmaatschappijen, militairen, de politie, brandweermannen, vuilnisophalers, het zorgpersoneel in publieke instellingen, loodsen en luchtverkeersleiders en het veiligheidspersoneel dat voor justitie werkt.

Ook leerkrachten staan op de lijst. Zowel kleuteronderwijzers als leerkrachten in het lager als middelbaar onderwijs worden als zwaar beroep erkend. Kleuterleidsters worden wel zwaarder gecatalogeerd als andere leerkrachten.

Stoppen vanaf 60 jaar

De regeling van de zware beroepen moet in 2020 in werking treden. Afhankelijk van de zwaarte van het beroep en de lengte van de loopbaan kunnen ambtenaren een beetje of veel vroeger stoppen met werken. Wie jarenlang het allerzwaarste beroep heeft uitgeoefend, kan tot zes jaar vroeger stoppen. De minimumleeftijd wordt op 60 jaar gelegd.

De lijst kwam op stand op basis van de vier criteria die de regering eerder heeft vastgelegd: zwaar werk, onregelmatige uren, werk dat een veiligheidsrisico inhoudt en stress, al telt dat laatste enkel als een verzwarend criterium.

Aan hoe meer criteria een beroep voldoet, hoe zwaarder het is en hoe vroeger mensen kunnen stoppen met werken. Werken in het kleuteronderwijs is zwaarder dan in de rest van het onderwijs. Leerkrachten kunnen afhankelijk van de lengte van hun loopbaan tot twee jaar vroeger stoppen met werken, kleuteronderwijzers en wie werkt in het buitengewoon onderwijs tot vier jaar.

De zwaarste beroepen zijn de luchtverkeersleiders, militairen, politieagenten, brandweermannen en loodsen. Afhankelijk van de lengte van de loopbaan kunnen zij tot zes jaar vroeger stoppen.

Verworven rechten

Enkel loopbaanjaren die vanaf 2020 worden gepresteerd, komen in aanmerking als gewerkte jaren in een zwaar beroep, waardoor de impact op de korte termijn beperkt is. Er is wel een uitzondering voor ambtenaren die op de lijst staan en die nu geen gunstregime hebben. Zij kunnen loopbaanjaren vanaf 2010 in rekening brengen.