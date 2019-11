Oplossing voor tekort aan kankermedicijn

Vanaf vandaag/vrijdag komen de eerste loten van het kankergeneesmiddel Paclitaxel uit het buitenland aan in België.

Alle ziekenhuizen die het medicijn nodig hebben zullen vanaf maandag bevoorraad worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsprocedure waardoor een geneesmiddel dat onbeschikbaar is, ingevoerd wordt uit een land waar voldoende voorraad is. Patiënten zullen dus niet op hun behandeling moeten wachten

Eerder deze week ontstond ophef in ons land omdat door een stockbreuk meerdere ziekenhuizen dreigden zonder Paclitaxel te zitten, een geneesmiddel dat bij chemotherapie gebruikt wordt voor patiënten met borstkanker.

Het geneesmiddel kan in het buitenland gekocht worden, maar kost daar tot zes maal meer dan in België. Minister De Block had de experts van het FAGG en het RIZIV gevraagd een oplossing te zoeken zonder een meerkost voor de patiënten. Die is nu gevonden via de uitzonderingsprocedure.

Dat geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, is dagelijkse kost. Momenteel zijn dat er zo'n 500. Voor 80 procent van de niet-beschikbare middelen is er geen probleem omdat meerdere alternatieven - in andere verpakkingen of andere generieken - ter beschikking zijn die dezelfde werking hebben.