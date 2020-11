Opnieuw coronatests zonder symptomen

Vanaf de week van 23 november zullen opnieuw mensen getest worden die geen symptomen van COVID-19 vertonen, maar wel in nauw contact kwamen met iemand die besmet is. Dat meldt Belga op basis van andere mediaberichten.

Het gaat om zogenaamde PCR-testen. Enkele weken geleden werd het testen van mensen die geen symptomen vertonen gestopt, omdat de capaciteit onder druk stond en het lang kon duren vooraleer de uitslag beschikbaar was.

Maar de kwestie kwam zaterdag aan bod tijdens een interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid. Het Laatste Nieuws schreef zaterdag al dat het testen bij mensen zonder symptomen binnenkort zal hervatten en ook de Franstalige omroep RTBF meldt dat. 'Vanaf de week van 23 november' hervatten de testen van mensen die geen symptomen hebben, maar die in contact kwamen met een besmet persoon, wordt uit goede bron bevestigd aan het persagentschap Belga. Bijkomende informatie over de nieuwe teststrategie is er niet. De overheden willen nu eerst de mensen op het terrein, zoals de huisartsen, informeren.