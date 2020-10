Opnieuw meer besmettingen in woonzorgcentra

Het aantal nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra neemt weer toe. Vooralsnog is de toename te herleiden tot een beperkt aantal centra.

Dinsdag hadden vier op de duizend rusthuisbewoners in Vlaanderen, negen op de duizend in Wallonië en twaalf op de duizend in Brussel een bevestigde coronabesmetting, zei Steven Van Gucht, de interfederale woordvoerder over het coronavirus, vrijdag op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Lees ook Corona in België De gedetailleerde cijfers van het coronavirus in België

Het aantal besmettingen lag sinds juni relatief laag, maar begon enkele weken geleden te stijgen in Brussel. Vervolgens stegen de cijfers ook in Wallonië, en nu ook in Vlaanderen licht. 'De toename is te herleiden tot een beperkt aantal woonzorgcentra', zei Van Gucht.

Nog niet zoals in eerste golf

De situatie is evenwel nog niet zo erg als tijdens de eerste coronagolf. Toen bleef slechts 10 procent van de woonzorgcentra gespaard van Covid-19. Nu zijn er in 95 procent van de woonzorgcentra in Vlaanderen nog geen besmettingen, in Brussel geldt dat voor 80 procent. 'Toch neemt het aantal infecties overal toe.'

'Ook de uitbraken met twee of meer besmettingen nemen toe', zegt Van Gucht. Hij wees erop dat vergelijkingen tussen de regio's evenwel moeilijk te maken zijn, onder meer vanwege de verschillende groottes van woonzorgcentra in de regio's en een ander preventief testbeleid voor bewoners en personeel.