Opnieuw uitstel voor belofte alle celstraffen uit te voeren

De regering kan haar belofte niet waarmaken om vanaf 1 december eindelijk alle gevangenisstraffen uit voeren. De maatregel wordt al zeker uitgesteld tot juni volgend jaar.

‘Vanaf 1 december 2021 zullen ook alle straffen onder drie jaar worden uitgevoerd’, beloofde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) nog in juni op een persconferentie. ‘Al veel te lang worden korte gevangenisstraffen in België niet of nauwelijks uitgevoerd en daar moet een einde aan komen’, luidde het.

Maar in zijn nieuwe beleidsnota stelt minister Van Quickenborne die belofte al zeker uit tot 1 juni volgend jaar. Pas dan zou de volledige wet over de ‘externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf’ - die al dateert van 2006 - in werking treden. Die wet regelt dat niet langer het gevangeniswezen, maar een ‘strafuitvoeringsrechter’ beslist over de uitvoering van straffen tot en met drie jaar.

‘We kunnen die belofte nog niet waarmaken’, bevestigt de woordvoerder van de minister, Edward Landtsheere. ‘Zonder de coronacrisis was het wel gelukt, maar we krijgen van overal signalen dat het geen haalbare kaart is tegen 1 december, door het toenemende aantal besmettingen en ziektes in de gevangenissen. Alle straffen uitvoeren zou de overbevolking en de druk in de gevangenissen nog vergroten. Het is nu wel nog aan het parlement om over het uitstellen van de wet te beslissen.’

Lik op stuk

Vanaf 1 januari wil Van Quickenborne wel al van start gaan met zijn zogeheten ‘lik-op-stukboetes’, staat te lezen in zijn beleidsnota. Vorige maand maakte de minister al bekend dat hij die boetes wil inzetten om fietsdiefstallen te bestraffen, maar in zijn beleidsnota staat te lezen dat hij er allerlei ‘eenvoudige vormen van kleinere criminaliteit’ mee wil aanpakken. Er wordt ook gedacht aan winkeldiefstallen. Als iemand de feiten erkent, kan die meteen de QR-code van de boete (een ‘onmiddellijke minnelijke schikking’) scannen en betalen. Anders wordt toch een klassiek proces-verbaal opgesteld en komt de zaak voor de rechtbank.

In het najaar van 2022 zouden de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde moeten openen en soelaas bieden. Terwijl er deze legislatuur ook nog 15 ‘detentiehuizen’ moeten komen, waar de korte straffen worden uitgevoerd. ‘Dat zal een belangrijk instrument worden om het gevoel van straffeloosheid bij daders en slachtoffers van kleine vormen van criminaliteit tegen te gaan. Een gevolg is ook dat de rechtbanken zich kunnen bezighouden met complexere zaken en zaken die betwist worden.’

Ruitenwassers zullen na jaren weer een klant hebben aan justitie. Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie

Om de drempel tot justitie nog verder te verlagen, vindt Van Quickenborne dat de gerechtsbrieven die burgers krijgen, ‘begrijpelijk moeten zijn voor iedereen en voldoende empathisch moeten zijn’. ‘Beslissingen moeten beter worden uitgelegd en de eventueel te ondernemen stappen moeten duidelijk zijn. Daarom passen we ze aan.’

In zijn nieuwe beleidsnota doet Van Quickenborne nog uit de doeken hoe hij justitie eindelijk de 21ste eeuw wil inloodsen. Zo wil hij het gebrekkige onderhoud van veel gerechtsgebouwen in ons land aanpakken. ‘Ruitenwassers zullen na jaren weer een klant hebben aan justitie’, stelt de minister. ‘Ouderwetse lampen worden vervangen door meer duurzame ledverlichting, schilderwerken zullen bepaalde lokalen opfrissen en we starten ook met enkele saneringsprojecten voor de problemen met de archieven.’ De minister belooft verder wifi in te voeren in alle gerechtsgebouwen, die ook advocaten en burgers zullen kunnen gebruiken.

Er is ook al een eerste loods aangekocht in Herentals om de overtuigingsstukken te centraliseren voor het arrondissement Antwerpen. De loods moet in 2023 klaar zijn en de volgende jaren komen er zo nog meer loodsen.

Digitale cockpit

Een ander heikel punt blijft natuurlijk de digitalisering van justitie. ‘Op dat vlak is nog heel veel werk aan de winkel’, geeft de minister meteen toe in zijn beleidsnota. Er wordt met Europees geld 137 miljoen euro uitgetrokken en ook structureel worden de ICT-budgetten van de verschillende diensten met 38 miljoen euro opgetrokken in 2022. De onderbemande ICT-dienst wordt met 43 mensen versterk en om de digitalisering van onderuit te begeleiden, zijn 7 ICT-experts van verschillende diensten samengebracht in één ‘digitale cockpit’.

Concreet belooft Van Quickenborne dat al tegen het einde van dit jaar geen enkele laptop bij justitie nog ouder dan 5 jaar zal zijn. In mei zijn 3.500 nieuwe laptops geleverd en er zijn nog eens 8.500 exemplaren besteld. Er zullen ook 400 geselecteerde systemen voor videoconferencing worden verdeeld om bijna alle rechtbanken de mogelijkheid te geven ‘hybride videozittingen’ te houden.

Vincent Van Quickenborne belooft dat al tegen het einde van dit jaar geen enkele laptop bij justitie nog ouder dan vijf jaar zal zijn.

Vanaf volgend jaar moet JustSign het mogelijk maken dat alle documenten digitaal ondertekend worden. Daarna moet het via JustSend mogelijk worden alle getekende documenten automatisch te versturen zonder tussenkomst van de griffies en parketten. Die vertrekken dan zowel naar de jbox van de advocaten als de e-box van de burgers en ondernemingen of per post als een elektronische verzending niet mogelijk is. Daarnaast wordt het strafregister gemoderniseerd. Volgend jaar worden via Just-on-Web alvast de vonnissen van de politie- en de correctionele rechtbanken online beschikbaar voor burgers en bedrijven.