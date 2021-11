Oppositie zet coronamaatregelen op losse schroeven

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteerde maandag over het Koninklijk Besluit (KB) dat de epidemiologische noodsituatie afkondigt, waarmee de regering de pandemiewet eind oktober een eerste keer in werking liet treden.

Die wet bepaalt dat het KB binnen 15 dagen bekrachtigd moet worden door het parlement. Gebeurt dat niet, dan vervalt het KB en is er geen sprake meer van een epidemiologische noodsituatie en dus ook niet van de nieuwe pandemiewet van minister Annelies Verlinden (CD&V), die voor het eerst de wettelijke basis is voor de geldende coronamaatregelen, zoals de mondmaskerplicht in winkels.

Coup de théâtre

In de conferentie van fractievoorzitters van de Kamer was afgesproken het bewuste KB maandag te bespreken in de commissie, om dan woensdag te stemmen in de plenaire vergadering. Maar de oppositie tekende maandagmiddag voor een coup de théâtre. Het akkoord in de conferentie van fractievoorzitters zegt niet expliciet dat er geen tweede lezing mag worden gevraagd, vinden Peter De Roover (N-VA), Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Nabil Boukili (PVDA). Dus legden ze die eis op tafel. Maar een tweede lezing mag pas plaatsvinden ten vroegste vijf dagen na de goedkeuring van het verslag. En dan haalt het parlement de termijn voor de goedkeuring van het KB niet en vervalt alles.