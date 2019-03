Optima-baas Piqueur verliest cassatieberoep tegen celstraf

Jeroen Piqueur werd in deze strafzaak vervolgd voor grootschalige belastingfraude tussen augustus 2007 en oktober 2013. Dat was dus nog voor het faillissement van de Optima Bank. De zaak gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren terwijl Piqueur de begunstigde ervan was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot 2012 ging het volgens de speurders om 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

'Ongeoorloofde dwang'

Een van de procedurekwestie die Piqueurs advocaten nog hadden opgeworpen, had te maken met de dadingen die hij eerder al had gesloten met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Volgens Piqueur was er sprake van 'ongeoorloofde dwang' omdat hij zelf een fiscale regularisatie indiende nadat de BBI dadingen had gesloten met Optima Bank en hemzelf. Volgens Piqueur kwam de BBI haar belofte niet na om alle bij Optima in beslag genomen data van cliënten te vernietigen. En vooral omdat het gerecht de info die Piqueur zelf overhandigde, gebruikte om hem te vervolgen.