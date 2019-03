Orban excuseert zich bij CD&V

De omstreden Hongaarse premier Viktor Orban verontschuldigt zich omdat hij CD&V een 'nuttige idioot' noemde. CD&V aanvaardt die excuses maar wil Orban nog altijd uit de EVP.

Orban heeft een brief geschreven naar de politici die hem uit de Europese Volkspartij willen zetten. Daartoe behoort ook CD&V. Orban zegt dat hij zich niet verontschuldigt voor zijn politieke opvattingen, maar wel voor zijn brutale manier van communiceren.

Het is geen geheim dat er ernstige meningsverschillen zijn over migratie, het beschermen van de christelijke cultuur en de toekomst van Europa. Viktor Orban Premier Hongarije

De Hongaarse premier startte dit jaar een affichecampagne tegen het Europees migratiebeleid, waarop Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker - ook EVP - staat afgebeeld. Daarop kwam kritiek, onder meer van CD&V. In een interview met Welt Am Sonntag omschreef Orban die critici vervolgens als 'nuttige idioten'. Dertien partijen, waaronder CD&V, vroegen daarop de uitsluiting van Fidesz uit de EVP.

In de brief vraagt Orban aan CD&V-voorzitter Wouter Beke het voorstel tot uitsluiting weer in te trekken.

Christelijke cultuur

'Het is geen geheim dat er ernstige meningsverschillen zijn over migratie, het beschermen van de christelijke cultuur en de toekomst van Europa', schrijft Orban. 'Het is evenmin een geheim dat we ons standpunt over die thema's niet wensen te veranderen. Toch vind ik het niet redelijk om dergelijke meningsverschillen op te lossen door een partij uit onze politieke familie te duwen.'

De fractieleider van de EVP in het Europees Parlement, Manfred Weber, zegt dat een verontschuldiging van Orban een voorwaarde is om in de EVP te kunnen blijven.

Orban zegt dat de uitdrukking 'nuttige idioten' een quote van de Russische revolutionair Lenin is, die gebruikt wordt om een beleid te bekritiseren, maar niet de politici zelf.

CD&V