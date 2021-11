'Organisatie achter coronabetoging heeft banden met Schild & Vrienden'

'We zijn apolitiek', zei Sarah Melis maandag in De afspraak, nadat ze 35.000 betogers op de been had gebracht onder de noemer Samen Voor Vrijheid. Dat was haar antwoord op de vraag of ze met politieke organisaties had samengewerkt. Een dag later schreef Het Observatorium, een website die onderzoek doet naar extreemrechts, dat Melis tijdens de betoging rondliep met een trui van Feniks.