Organisatoren plannen derde editie van La Boum op 29 mei

'Geen twee zonder drie', lieten de organisatoren van La Boum deze ochtend weten op hun Facebook-pagina. Het collectief L'abîme Team diende - na de tweede editie dit weekend - een nieuwe aanvraag in om op 29 mei voor de derde keer op rij in Ter Kamerenbos bijeen te komen. De politie gaat de aanvraag onderzoeken.

La Boum is een nepfestival dat vorige maand begon als een uit de hand gelopen 1 aprilgrap. Het is vooral populair bij jongeren, die oproepen de coronamaatregelen op te heffen en opnieuw de bevolking vrijheid te geven en te laten feesten. 'Wij vragen simpelweg de toestemming om samen te komen, zoals bepaald in de grondwet', staat te lezen op Facebook.

Pepperspray

Op sociale media ontstond dit weekend ophef over filmpjes van de politieagenten die pepperspray in het gezicht van tegenpruttelende betogers spoten of mensen sloegen of schopten. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei gisterenavond in 'Het journaal' dat ze het te vroeg vindt voor een oordeel over het politieoptreden tijdens La Boum 2, maar dat ze het gaat analyseren.